Sondado pelo Remo e time da Série B, destaque na Tuna fecha com clube da Série D

Destaque da Tuna Luso Brasileira na disputa do Campeonato Paraense deste ano, o atacante Gabriel Furtado, já possui um novo clube para a temporada 2024. O jogador foi anunciado pelo Manauara-AM, equipe que está jogando a Série D do Campeonato Brasileiro.

O atleta foi sondado pelo Remo, mas a negociação com o clube azulino acabou não vingando. O staff do jogador também iniciou tratativas com o Amazonas-AM, clube que disputa a Série B do Brasileiro, mas o atacante acabou fechando com o Manauara-AM. Gabriel já treinou com a camisa do novo clube e disse que chega ao Robô, para somar na luta pelo acesso.

“Cheguei e fui bem recebido por todo elenco, uma megaestrutura, fico feliz por ter acertado com o Robô. Está no começo da competição [Série D], então chego para somar com meus companheiros e buscar meu espaço, com humildade e parceira com todos”, disse em entrevista ao site Globo Esporte Amazonas.

VEJA MAIS

Gabriel Furtado de 21 anos, iniciou a carreira no Paragominas. Atuou também pelo Boston City Brasil-MG, Castanhal e São Francisco. Pelo Leão de Santarém (PA) se destacou no Parazão de 2023 e chamou atenção da diretoria do Paysandu, onde atuou o restante da temporada. Com a camisa do Papão foi um jogo disputado e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B. Nesta temporada fez 11 jogos pela Tuna, marcou três gols e foi um dos destaques da Lusa, na conquista da Copa Grão-Pará.

Gabriel Furtado com a camisa da Tuna neste Parazão (Raul Martins | ASCOM TLB)

O Manauara está no grupo A do Campeonato Brasileiro da Série D e estreou com vitória pelo placar de 3 a 1 diante do Rio Branco-AC. Gabriel Furtado poderá estrear com a camisa do Manauara no próximo compromisso do Robô na Série D, marcado para o sábado (4), às 17h30, contra o São Raimundo-RR, fora de casa.