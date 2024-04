Atacante destaque da Tuna está na mira do Remo para a Série C; jogador possui outras propostas

De olho na disputa da Série C do campeonato Brasileiro, o Remo busca jogadores para compor o elenco, para a principal competição do clube azulino na temporada. Um dos jogadores na mira da diretoria azulina é o atacante Gabriel Furtado, que está na Tuna Luso Brasileira. A informação foi confirmada por uma fonte ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

O atleta foi sondado pela diretoria do Remo para a disputa da Série C, porém, as conversas não evoluíram. O interesse por parte da diretoria do Remo existe, mas não é só o Remo que possui interesse no atleta de 22 anos, revelado pelo Paragominas.

Gabriel Furtado foi um dos destaques do Parazão do ano passado, atuando com a camisa do São Francisco. Pelo clube santareno foram 10 partidas e cinco gols marcados e, suas atuações chamaram atenção do Paysandu, que o contratou para a disputa da Série C, mas realizou apenas uma partida pelo clube.

Nesta temporada, já pela Tuna, o jogador foi destaque da Lusa no Parazão e na conquista da taça Grão-Pará, que deu à Lusa uma vaga na Copa do Brasil 2025. Foram 10 jogos com a camisa da Águia Guerreira e três gols, um deles contra o Remo, na vitória cruzmaltina por 3 a 2.

Gabriel Furtado iniciou a carreira no Paragominas, atuou pelo Boston City Brasil-MG, além do Castanhal, São Francisco, Paysandu e Tuna Luso.