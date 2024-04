Zagueiro Sheldon é anunciado como reforço do Clube do Remo em dia de Re-Pa

Neste domingo (07), dia da primeira partida da final do Campeonato Paraense de 2024, o Clube do Remo divulga seu novo reforço. Com foco na Série C do Campeonado Brasileiro, o zagueiro Sheldon chega ao time paraense. O jogador já está em Belém realizando exames médicos.

"Feliz por vestir essa camisa de tradição. Chego para ajudar meus companheiros para conquistar os objetivos da temporada", disse.

Sheldon, 24 anos, é natural de Matipó-MG. O atleta tem passagens por clubes como Maringá, Apucarana Sports, América-RJ, Barra da Tijuca, Camboriú e Boavista-RJ.

Ele já foi Campeão Paranaense 2ª Divisão e Carioca 4ª divisão.

Remo x Paysandu disputam a partir das 17h, o primeiro jogo do Parazão 2024, no estádio do Mangueirão. Acompanhe as informções e o lance a lance em oliberal.com.