Autor de gol no Re-Pa, zagueiro do Remo diz que título do Parazão está em aberto

O confronto direto entre Remo e Paysandu tem sido um pesadelo para os remistas. Dos quatro jogos programados entre a Copa Verde e o Parazão, o Remo ainda não sentiu o sabor da vitória. O último compromisso entre os rivais será a chance derradeira para o time dar a volta por cima e aliviar a angústia do torcedor, que espera ao menos um triunfo sobre o grande rival.

Nesse cenário, um dos principais jogadores do time, o zagueiro Bruno Bispo, acredita que a virada não é impossível e lamentou que a decisão da Copa Verde tenha ido para as penalidades após o gol marcado por ele que acabou levando a decisão aos tiros livres. "A gente criou algumas oportunidades de gol, mas infelizmente sofremos um num momento onde estávamos melhor e conseguimos empatar rapidamente, Clássico você tem que matar, né? Não fizemos isso e foi para as penalidades. Você sabe como é pênalti e infelizmente não conseguimos sair classificados", avalia o defensor, que enxerga uma virada no próximo domingo.

"A gente sabe que é difícil pela vantagem que eles adquiriram na primeira partida, mas não é impossível. Temos condições de reverter com gols e se a gente fizer um bom futebol, como já apresentamos, nós temos condições de conquistar o título estadual". Apesar da desvantagem, o jogador considera que as partidas têm sido marcadas pelo equilíbrio.

"Dá para perceber, sim. Dos dois lados. Esses três jogos foram bem parelhos. O primeiro fugiu um pouco até pela arbitragem, mas os dois times estão se estudando muito. Nós sabemos os pontos fortes e eles também. Então é mais uma questão de detalhes. Se a gente conseguir aproveitar, temos grandes chances de ser campeões", concluiu o zagueiro que desabafou sobre o gol marcado, o primeiro em oito jogos na temporada.

"Eu fiquei feliz pelo gol de ontem, mas eu trocaria ele pela classificação. Estou vivendo um momento muito bom e espero continuar ajudando o Clube do Remo a conseguir esse título, que é muito importante para todos, especialmente a torcida", encerra. O próximo Re-Pa será neste domingo (14), a partir das 17 horas, no Mangueirão, pela finalíssima do Campeonato Paraense. No primeiro duelo estadual, o Paysandu venceu por 2 a 0. Para levar o título, o Remo precisa vencer por três gols de diferença.