Após derrota para o Paysandu, torcidas não perdoam e provocam Remo nas redes sociais; veja

Em um clássico cheio de emoções, o Clube do Remo não conseguiu aproveitar as vantagens em campo e acabou perdendo para o Paysandu na decisão da semifinal da Copa Verde, na última quarta-feira (10/04), e foi eliminado da competição regional.

O Leão perdeu chances claras de gols, mesmo com a vantagem no tempo regulamentar. A atuação desagradou a torcida azulina e abriu margem para que a torcida bicolor provocasse a equipe.

Nas redes sociais, diversas provocações e reclamações em tom de brincadeira foram publicadas pelas duas torcidas. Em uma das publicações, um torcedor chegou a fazer um trocadilho com o filme Coringa, interpretado por Joaquin Phoenix.

“Você sabia? Para interpretar Coringa no cinema, o ator Joaquin Phoenix teve que torcer para o Remo”, escreveu.

A partida entre a dupla Re-Pa foi acirrada, com dois gols seguidos, um para cada lado, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Paysandu acabou tendo Wanderson e Biel expulsos de campo, levando o time a atuar com dois jogadores a menos. No entanto, o Remo não soube aproveitar a vantagem e a decisão foi para os pênaltis, onde a equipe bicolor levou a melhor por 4 a 3 e se classificou para a final da Copa Verde.

Agora, Remo volta a enfrentar o Paysandu no próximo domingo (14/04), na decisão da final do Campeonato Paraense. O Leão chega em campo com desvantagem no placar agregado, já que o Papão venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Veja as provocações: