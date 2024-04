Paysandu aumenta sequência invicta sobre o Remo, mas continua distante de recorde histórico; veja

Com o empate no tempo normal alcançado na última quarta-feira (10/04), pela semifinal da Copa Verde, o Paysandu aumentou a sequência invicta diante do Remo. Agora, o time alviceleste está há sete partidas sem perder para o maior rival. O número, apesar de expressivo, continua distante da maior sequência sem derrotas do Bicola em clássicos. Na década de 1970, o Papão ficou 14 jogos sem perder para o Time de Periçá.

As partidas, segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, ocorreram todas no ano de 1970, entre os meses de janeiro e dezembro. Essa, inclusive, é a maior sequência invicta do Paysandu diante do Remo na história do clássico.

Veja os jogos do tabu bicolor

Paysandu 1 x 1 Remo - Amistoso - 29 de janeiro de 1970

Paysandu 2 x 0 Remo - Amistoso - 01 de março de 1970

Paysandu 2 x 1 Remo - Amistoso - 24 de maio de 1970

Paysandu 1 x 0 Remo - Amistoso - 05 de junho de 1970

Paysandu 1 x 1 Remo - Taça Cidade de Belém - 28 de junho de 1970

Paysandu 1 x 0 Remo - Torneio Início - 12 de julho de 1970

Paysandu 0 x 0 Remo - Amistoso - 16 de julho de 1970

Paysandu 1 x 1 Remo - Amistoso - 19 de julho de 1970

Paysandu 1 x 0 Remo - Amistoso - 23 de julho de 1970

Paysandu 1 x 0 Remo - Amistoso - 26 de julho de 1970

Paysandu 0 x 0 Remo - Parazão - 04 de outubro de 1970

Paysandu 1 x 1 Remo - Amistoso - 10 de outubro de 1970

Paysandu 2 x 2 Remo - Taça Norte-Nordeste - 21 de outubro de 1970

Paysandu 4 x 1 Remo - Parazão - 09 de dezembro de 1970

Vitórias do Paysandu: 7

Empates: 7

Aproveitamento: 66%

"Tabuzinho"

O Paysandu continua distante de alcançar a maior sequência invicta em clássicos na história, mas está próximo de igualar uma série de invencibilidade conquistada por Hélio dos Anjos no final dos anos de 2010. Entre os anos de 2019 e 2020, o Papão ficou 10 jogos sem perder para o maior rival. As partidas foram válidas pelo Parazão, Copa Verde e Série C.

VEJA MAIS

Nesse período, o Papão conquistou, em cima do rival, um título paraense e uma classificação à final da Copa Verde. Foram, em dez jogos, seis vitórias bicolores e quatro empates.

Maior invencibilidade

A maior sequência de invencibilidade no clássico, no entanto, não é do Paysandu. Quem ficou mais tempo sem perder para o maior rival em Re-Pa foi o Remo, durante a década de 1990. Entre os anos de 1993 e 1997 o time azulino ficou 33 partidas sem ser derrotado para o Papão. O feito, inclusive, é até hoje exaltado pela torcida remista.

Re-Pa valendo título

Paysandu e Remo duelam neste domingo (14/04), às 17h, no Mangueirão e a partida vale o título do Parazão. O clássico será transmitido pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.