Paysandu inicia venda de ingressos para jogo da final contra o Remo no Parazão; confira

O Paysandu eliminou o Remo da Copa Verde e está garantido na final do torneio. Com o Re-Pa da decisão do Parazão próximo, o clube já anunciou o início da venda de ingressos para a disputa contra o Leão Azul, que ocorre neste domingo (14), no Mangueirão. No duelo, o Papão tem uma vantagem de dois gols, pois venceu o primeiro confronto por 2 a 0.

Para as arquibancadas do lado B, ocupada pelos bicolores, os ingressos custam R$ 60, de acordo com o clube. Já a cadeira está sendo vendida por R$ 120. Além disso, o Paysandu possui uma área especial, a Lounge Bicolor, que custa R$ 250.

Os torcedores bicolores podem comprar os ingressos por meio do site IngressosSA ou nas lojas físicas do clube.

Estudantes possuem direito a meia-entrada, mediante a apresentação da carteira ou comprovante de escolaridade. Já idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e crianças de até 6 anos incompletos têm acesso à gratuidade.

Para isso, é necessário apresentar carteira de identidade e laudo médico, para PCDs, e a presença dos responsáveis das crianças de até 6 anos. As gratuidades estarão disponíveis no estádio da Curuzu, nesta sexta-feira (12), das 9h até às 18h.

Agenda

Paysandu e Remo se enfrentam pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense neste domingo (14), no Mangueirão, a partir das 17h. O Bicola venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e está com a vantagem de dois gols para a partida.

Pontos de vendas

Venda online - IngressosSA.com

Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal

De segunda a sexta-feira das 09:00hs às 18:00hs.

Sábado das 09:00hs às 15:00hs

Loja Lobo / Parque Shopping / Boulevard / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira

De segunda-feira a domingo das 10:00hs às 22:00hs.

Estádio da Curuzu - Bilheterias Chaco e Curuzu

De segunda a sexta-feira das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs até 18:00hs.

Sócio torcedor

Sócio Diamante poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 11/04/2024, a partir das 10h, até dia 11/04/2024 as 22h.

Sócio Platina poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 11/04/2024, a partir das 10h, até dia 11/04/2024 as 22h.

Check-in será iniciado no dia 11/04/2024, a partir das 17h, até 48h antes do início da partida.

Sócio Ouro poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 11/04/2024, a partir das 20h, até dia 11/04/2024 as 22h.

A compra deverá ser feita de maneira exclusiva nas lojas lobo