Paysandu leva mais torcedores que o Remo para o Mangueirão na semifinal da Copa Verde; veja

Remo e Paysandu se enfrentaram na noite desta quarta-feira (10), no Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O Papão saiu com a vaga garantida para a final do torneio após superar o Leão Azul nos pênaltis. Além disso, a equipe bicolor também levou mais torcedores ao estádio em relação ao time azulino.

Segundo o boletim financeiro informado da partida, o Paysandu, que ocupa o lado B do Mangueirão, teve 13,847 pagantes e 2.361 gratuidades foram distribuídas. Assim, o Bicola somou 16.208 torcedores, o que rendeu um total de R$ 466.280,00. Com as despesas, o clube arrecadou R$ 242.021,04.

Já no lado A, ocupado pelo Remo, foram 8.715 ingressos vendidos e 2.961 gratuidades distribuídas ao público, somando 11.676 torcedores, mais de 4 mil a menos que o Paysandu. Na renda, o Leão Azul fez R$ 288.820,00 e após as despesas, lucrou R$ 118.031,02.

A renda total do clássico Re-Pa da semifinal da Copa Verde foi de R$ 755.100 mil. Segundo o documento, a partida teve R$ 395.047,64 de despesas, tendo, assim, um lucro de R$ 360.052,36. Ao todo, foram mais de 22 mil torcedores pagantes e mais de 5 mil gratuidades no jogo. O público geral no Mangueirão foi de 27.884.

Jogo

O Paysandu avançou para a final da Copa Verde pela sétima vez. O clube bicolor venceu o Remo nos pênaltis, por 4 a 3, após o tempo normal da partida termina empatada em 0 a 0. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não há uma data definida para a decisão do torneio. A segunda semifinal, entre Cuiabá e Vila Nova, ainda não começou a ser disputada.

Os times estão com conflitos no calendário, pois o Dourado teve compromisso no estadual e na Copa Sul-Americana. Assim, os jogos tiveram de ser adiados. Com isso, a CBF marcou os duelos para os dias 17 de abril, em Goiânia, e 11 de maio, em Cuiabá.

Por conta disso, a final do torneio só deve ocorrer depois de maio, podendo ser adiada por conta do calendário.

Agenda

O próximo duelo entre Remo e Paysandu é pela decisão do Campeonato Paraense. O Papão saiu na frente no primeiro jogo e está com uma vantagem de dois gols. Assim, o Leão Azul precisa vencer por mais dois gols de diferença para garantir o título ou repetir o resultado a partida de ida para força os pênaltis.