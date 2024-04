Remo: Morínigo minimiza erros de Ronald no Re-Pa e cita Suaréz e Messi

O técnico do Remo, Gustavo Morínigo, saiu em defesa do atacante Ronald após a eliminação azulina para o Paysandu na última quarta-feira (10/04), em partida válida pela semifinal da Copa Verde. Em entrevista coletiva logo após o final da partida, o treinador paraguaio minimizou o erro do jogador de 21 anos, que perdeu, no segundo tempo, um gol que poderia ter classificado o Leão Azul à decisão do torneio regional.

"Sobre o erro, isso acontece com ele, acontece Suárez, com Messi - acontece menos, mas acontece. Lamentavelmente errou um pouquinho a direção, mas o jogo de Ronald foi perfeito, hoje ele brigou bastante, jogou bem tanto defensivamente quanto ofensivamente", explicou Morínigo.

Após a eliminação para o maior rival, o Fenômeno Azul passou e encontrar "culpados" pelo revés. Um dos escolhidos pela torcida foi Ronald, que entrou no segundo tempo do clássico e protagonizou um lance decisivo já no final da partida. Aos 38 minutos da etapa decisiva, o jogador recebeu passe de Sillas, dentro da área, e finalizou para fora, sem marcação.

Jogo de altos e baixos

Apesar do lance ter marcado a participação de Ronald no jogo, o atacante entrou bem na partida. Escolhido por Morínigo logo após o intervalo, para substituir Marco Antônio, o camisa 15 do Leão atuou pela ponta-esquerda e deu velocidade ao setor, necessária para o estilo de jogo adotado pelo Time de Periçá. A maioria das oportunidades criadas pelo atleta de 21 anos foram em jogadas de linha de fundo, que produziam cruzamentos para a área.

A boa atuação na partida, com exceção do gol perdido, fizeram com que o Ronald não fosse visto como o grande "vilão" pela torcida azulina. Apesar de ser criticado pelo Fenômeno Azul, a maioria dos questionamentos dos remistas se voltou para Sillas e Jaderson, jogadores que perderam cobranças na disputa de penalidades.

Próximo duelo

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar pelo último jogo da quadrilogia de clássicos neste domingo (13/04), às 17h, no Mangueirão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense. Para ser campeão, o Leão precisa vencer o maior rival por três gols de vantagem, já que perdeu o confronto de ida por dois a zero. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.