Série C: Em 'jogo de seis pontos', Figueirense e Remo apostam fichas para entrar no G8

Embora ostente um cartel positivo em relação ao Figueirense, a distância que o separa da última vitória não deixa nem lembrança do favoritismo do Remo, se é que um dia ele existiu. Desde 2005, os azulinos não comemoram uma vitória sobre a equipe catarinense. Neste sábado (27), às 17 horas, os dois times terão um novo capítulo na antiga rivalidade, que chega ao terceiro embate seguido nas últimas três Séries C.

Dada a proximidade de ambos na tabela, entre si e em relação ao G8, a partida é considerada de "seis pontos". Quem vencer pode chegar ao grupo dos oito primeiros, caso Ypiranga e Tombense percam ou empatem seus respectivos jogos em casa. Enquanto o Figueirense é o 10º, com 19 pontos, o Remo vem logo acima, com a mesma pontuação. Em seguida, entra o G8 com Tombense e Ypiranga, ambos com 20 pontos.

Quanto ao futebol, o Clube do Remo aparenta estar mais animado, depois da vibrante vitória sobre o CSA, que deu um ânimo a mais para as últimas cinco rodadas, onde o time precisa garantir pelo menos mais 10 pontos dos 15 em disputa. No total, o Clube do Remo soma 14 jogos, sendo seis vitórias, um empate e sete derrotas, com aproveitamento de 45%. Na outra ponta, o Figueira vive uma crise indigesta que perdura desde a 11ª rodada, quando a equipe parou de vencer, sendo inclusive goleada por 4 a 0 pelo Náutico.

Com relação ao time, o técnico João Burse tem à disposição uma "penca" de rostos conhecidos do futebol paraense: o zagueiro Genilson, os volantes Jhony Douglas e Léo Baiano, além do atacante Jefinho, que passaram pelo Paysandu nos últimos anos. E o que falar do meia Camilo? Iniciou em 2024 justamente no Remo, onde chegou com status de grande armador. Mesmo sem o brilho esperado, deixou três gols em nove jogos, melhor até que a atual passagem, onde tem 13 jogos, dois gols, duas assistências e segue na reserva.

Com as fichas na mesa, as equipes vão para o tudo ou nada. Em 2022, pela Série C, Figueirense e Remo empataram em 0 a 0. No ano seguinte, novo empate, agora por 1 a 1. Em 2024, espera-se que o final seja outro, afinal de contas, a essa altura do campeonato, um empate seria desastroso para qualquer lado.