Mais um! Remo anuncia contratação de lateral-esquerdo para a sequência da Série C

O Remo anunciou na manhã desta quinta-feira (25) a contratação do lateral-esquerdo Sávio para o restante da temporada da Série C do Campeonato Brasileiro. A chegada do jogador já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.

Agora, o atleta se junta ao volante, também recém-chegado, Bruno Silva, anunciado na tarde da última quarta-feira (24). Sávio tem 29 anos e chega para reforçar o elenco azulino, que corre atrás do prejuízo do início da Terceira e busca uma vaga entre os oito primeiro colocados na tabela.

O lateral tem experiência internacional. Em 2020, após boas temporadas no América-MG, o jogador foi vendido ao Rio Ave-POR. Pela equipe portuguesa, o jogador disputou 49 partidas em quatro temporadas. No meio da passagem por Portugal, o jogador voltou ao Brasil, onde atuou seis meses pelo Goiás.

Além do América-MG, Sávio também tem passagem pelo Ferroviária, Noroeste, Atlético Paranaense, União Barbarense, Campinense, Ferroviário, Londrinas.

Ainda não há se sabe se Sávio já estará apto para estrear com a camisa azulina na partida contra o Figueirense-SC, no próximo sábado (27). No entanto, a expectativa é que Bruno Silva já esteja em campo no duelo. O Leão Azul corre contra o tempo na briga por uma vaga na próxima fase.

Atualmente, o Remo está na nona posição, com 19 pontos, e precisa vencer para entrar na zona de classificação e manter o sonho do acesso vivo. Assim, tanto o volante quanto o lateral devem ser peças de confiança e importantes para o treinador Rodrigo Santana.