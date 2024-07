Remo: Rodrigo Santana confirma contratação de volante para a Série C: 'Vai contribuir bastante'

O treinador do Remo, Rodrigo Santana, confirmou a contratação do volante Bruno Silva para o restante da temporada de 2024 na Série C. Conforme informações divulgadas no canal do YouTube Remo TV, o jogador já está em Belém e deve ser regularizado nesta quarta-feira (24).

"O Bruno Silva é um jogador experiente, a gente conta bastante com ele. Já foi meu atleta, ele tem uma liderança positiva, não só dentro do vestiário como em campo. É um jogador que fala bastante, sempre está presente do lado da arbitragem e eu acredito que vai contribuir bastante para o elenco", declarou Rodrigo.

De acordo com o treinador, o volante vai chegar em forma e preparado para jogar. Bruno Silva tem 37 anos e acumulou passagens relevantes por grandes clubes brasileiros. O jogador apareceu no cenário nacional em 2008, pelo Avaí-SC e desde então rodou por várias equipes das séries A e B. Entre elas estão Athletico-PR, Ponte Preta-SP, Chapecoense-SC, Cruzeiro-MG, Internacional-RS, Fluminense-RJ e Botafogo-RJ.

No alvinegro carioca o atleta viveu o melhor momento da carreira, marcando 11 gols em 110 jogos e disputando a Copa Libertadores. O último clube de Bruno Silva foi o Paraná-PR, onde o volante atuou em cinco partidas na disputa da Segunda Divisão estadual e conquistou o acesso do Tricolor Paranaense para a elite do futebol local.

"Ele vem em uma fase boa. Agora acabou de ter o acesso com o Paraná, um time de massa também. Então, foi um cara que conseguiu contribuir, acertou o meio de campo do Paraná, teve o acesso, vem motivado, feliz e para a gente vai ser um bom. É um jogador muito importante", completou o treinador azulino.

A expectativa é que Rodrigo Santana já tenha o jogador disponível para a partida contra o Figueirense-SC, que ocorre no próximo sábado (27), às 17h, em Florianópolis. Vale destacar que o Remo ainda tem chances de se classificar para a próxima fase da Série C e Bruna Silva chega com um papel importante, não só no meio-campo azulino, mas também de liderança - como mencionou o técnico do Leão Azul.