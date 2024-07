Ribamar quebra jejum de quatro meses sem gols pelo Remo e garante: 'Nunca pensei em desistir'

Alvo de críticas desde a sua chegada ao clube, o centroavante Ribamar caiu nos braços da torcida azulina, após marcar o gol da vitória contra o CSA-AL, que deixou o Remo na 9ª posição da Série C, uma do G8, grupo dos oito melhores que avançam à próxima fase. Na noite desta terça-feira (23), o jogador falou da emoção e do peso tirado das costas.

Ribamar entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, quando o time dava sinais de cansaço. Ao lado de Diogo Batista e Marco Antônio, o jogador participou ativamente das jogadas e teve boas oportunidades, uma delas concluída em uma bicicleta que quase se tornou um gol de placa.

"O gol foi muito importante para mim, meus companheiros e minha família. O que eu passei aqui só em clube grande que passa. A gente não dando resultado a torcida vai cobrar e sabemos disso. Ontem pude fazer a minha parte e ajudar o time a sair com essa vitória", conta o camisa 9. Questionado sobre as críticas, ele diz que são naturais devido à própria imagem.

"Essa minha trajetória já diz. Então isso cria uma expectativa muito alta no torcedor. Já passei por vários clubes e o torcedor espera gols e assistências. Mas as coisas não aconteceram e eu fiquei calado, aceitando as críticas. Ontem pude ajudar, mas o momento que vivi aqui não foi fácil. A torcida é pesada. A gente aprende e cresce", prossegue, deixando claro que nunca levou para o coração qualquer mágoa referente às cobranças do torcedor.

"Nunca pensei em desistir. Sempre pensei em dar a volta por cima e tenho condições para isso. Hoje eu estou muito confiante. Não só eu, como o grupo inteiro. Estamos trabalhando muito e se a gente mostrar o que sabe, vamos chegar ao objetivo do clube", completa.