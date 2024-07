Chances de classificação do Remo na Série C aumentam após vitória sobre o CSA, aponta site

Após o início ruim na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo ressurgiu na disputa e encostou no G-8. A vitória em cima do CSA-AL na última segunda-feira (22), no Mangueirão, colocou o Leão Azul na nona posição da tabela e elevou as chances do time azulino de conseguir avançar na Terceirona.

De acordo com o site especializado Chance de Gol, após a vitória sobre o CSA-AL, o Remo tem 40.7% de probabilidade de se classificar para a próxima fase do campeonato e buscar o acesso à Série B.

De acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão Azul precisa chegar a pelo menos 30 pontos para se garantir entre os primeiros colocados. Atualmente, o clube está com 19 pontos, a mesma pontuação do Ypiranga-RS, que está em oitavo na tabela, mas tem três jogos a menos que o Remo.

O site Chance de Gols projeta que com 29 pontos, o time tem 80% de possibilidade de se classificação. Com a pontuação chegando a 30, a probabilidade aumenta para 97%.

Assim, com apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase do campeonato, o Remo precisa conquistar pelo menos 11 dos 15 pontos que ainda estão em disputa para chegar a 30 pontos e ficar tranquilo na tabela.

Evolução

Até o início do mês de julho, o Remo tinha apenas 8,2% de chances de avançar na Série C. No entanto, a equipe engatou duas vitórias seguidas, perdeu para a Ferroviária, mas se recuperou diante do CSA-AL, o que deu mais gás para o Leão Azul.

Em 14 jogos, o time tem seis vitórias, sete derrotas e empatou um jogo. Até o final da 19ª rodada, a equipe de Rodrigo Santana pode perder apenas uma partida, no entanto, precisará vencer os outros duelos.

Se as chances de classicação aumentaram, as de rebaixamento caíram para quase zero. O site analisou e apontou que o clube azulino tem apenas 0.2 % de possibilidade de cair.

Agenda

O próximo compromisso do Remo é no sábado (27), às 17h, contra o Figueirense-SC, adversário diretor do Leão na briga por uma vaga no G-8, no estádio Orlando Scarpelli. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal Mais.