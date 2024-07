Rodrigo Santana destaca leitura de jogo na vitória do Remo sobre o CSA

A vitória heroica do Clube do Remo sobre o CSA levou a torcida ao delírio, dado o gol nos minutos finais, quando a partida caminhava para um novo empate. Se nas arquibancadas a alegria foi intensa, no banco de reservas o técnico Rodrigo Santana foi à loucura, tamanha era a necessidade de vencer para sonhar com a classificação.

Ao final da partida, o treinador conversou com a imprensa, aliviado pelo trabalho de seus comandados na estreia dele atuando no Mangueirão. Na visão dele, a equipe oscilou em alguns momentos, mas entendeu a mudança tática que deixou a equipe mais ofensiva na etapa final.

"Tivemos uma chance do Cachoeira cara a cara com o goleiro. E surpreendente contra-ataque tomamos um gol. Isso fez com que eles baixassem as linhas, se defendessem e ficassem muito tempo com um a menos. Foi na hora que precisamos nos expor. Trocamos três jogadores da frente para aproveitar o cansaço deles, aí fizemos a pressão", explica.

O treinador contou ainda como conseguiu driblar a defesa adversária para colocar os atacantes no interior da área.

"A gente está rodando os atacantes de lado, se baseando no desgaste e aproveitamento de finalizações, assistências e um pra um. Esse comprometimento que eu quero no último terço. O Cachoeira é de velocidade e entende que precisamos de velocidade na esquerda. Eu preciso explorar mais o Ytalo, o Ribamar. Durante a semana o Cachoeira fez muitos gols e aproveitamos essa confiança dele, aí entrou no lugar do Marco. Lá tivemos Felipinho, Ronald, Jaderson, Kelvin. Testamos todos e vemos quem aproveita".

Por fim, o comandante destacou a atuação de Ribamar, que entrou no segundo tempo e por pouco não marcou de bicicleta e se tornou o nome da vitória, que deixa o time na 9ª posição da Série C.

Todos tiveram seus momentos de dificuldade em campo, onde a torcida ficou brava. Foi um cara que nunca vi de cara feia, sempre trabalhou, hoje ele foi feliz. Teve a oportunidade de voltar a fazer gol, competir, criou dificuldade com os zagueiros, ataca bem em profundidade. Ele com confiança vai ajudar. É bom jogador. Agora é estudar o Figueirense e recuperar os jogadores para que a gente faça uma grande partida em Florianópolis", completa. O Remo enfrenta o Figueirense no próximo sábado (27), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.