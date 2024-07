CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas da 1ª fase da Série C; veja quando o Remo joga

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada da 16ª a 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que está chegando ao fim da primeira fase. Assim, o Remo, único time paraense na disputa e que briga por uma vaga no G-8, conhece os detalhes dos próximos duelos do clube na Terceirona.

De acordo com o documento divulgado pela CBF, o Leão Azul terá dois jogos em casa e dois fora nessa reta final da primeira fase.

Na 16ª rodada, a equipe azulina vai encarar o Aparecidense-GO no sábado (3/8), às 17h, no Baenão. No compromisso seguinte, o Remo viaja até Aracaju para enfrentar o Confiança-SE, no dia 10 de agosto, no estádio Batistão.

Já na 18ª, o Leão retorna a Belém para receber o Londrina–PR, no Baenão, dia 17 de agosto. Na última rodada, o Remo vai jogar contra o São José–RS, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Situação

O Leão Azul está na 11ª posição da tabela, com 16 pontos. Ao fim da 14ª rodada, em que o time joga contra o CSA-AL, restarão apenas cinco partidas para a equipe azulina buscar a pontuação necessária para se garantir na zona de classificação.

Conforme os dados da Série C de 2023, a pontuação mínima para avançar é de 29 pontos. Atualmente, o Remo está a três pontos do oitavo colocado, Ypiranga-RS, que tem 19.

Confira os jogos do Remo da 16ª à 19ª rodada

16ª rodada

Remo x Aparecidense-GO: 03/08 - sábado - 17h - Baenão

17ª rodada

Confiança SE x Remo PA - 10/08 - sábado - 17h - Lourival Batista - Aracaju–SE

18ª rodada

Remo PA x Londrina–PR - 17/08 - sábado - 17h - Baenão - Belém-PA

19ª rodada

São José–RS x Remo - 24/08 - sábado - 17h - Francisco Novelletto - Porto Alegre–RS