Rodrigo Santana confirma dois retornos ao time do Remo e não descarta mais mudanças contra o CSA

Para evitar a perda de pontos preciosos na luta pela classificação à próxima fase da Série C, o Clube do Remo deve ter algumas mudanças na equipe titular que recebe o CSA nesta segunda-feira (22), pela 14ª rodada da competição. O técnico Rodrigo Santana deu o recado durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira, no Baenão. O comandante garantiu dois retornos e uma provável substituição, que deve ser definida até o treino deste sábado.

"[Marcelo] Rangel retorna, Raimar retorna. Já o Ligger vai iniciar o treino com a gente e vamos ver como ele se sai. A equipe tem se comportado bem. Vamos fazer alguns experimentos. A prioridade é o retorno do Ligger, que vem de lesão. Vamos ver até que ponto ele sentiu essa falta de jogo. Até amanhã a gente define os 11 iniciais. Já adianto que Rangel e Raimar estão de volta", cravou. Ambos deram lugar a Léo Lang e Hélder Santos.

O caso de Ligger difere dos demais pela questão muscular. O jogador sofreu uma lesão e estava afastado dos gramados, cedendo o lugar a Rafael Castro, que teve atuação contestada na derrota para a Ferroviária. No entanto, Rodrigo quer saber se ele terá condições físicas de atuar, para evitar a queda de produção vista no jogo passado.

"No último jogo tivemos muitos erros de passe. Abrimos mão do nosso estilo de jogo e isso deu confiança ao adversário. Conversei muito com eles. Se tivermos que fazer mudanças de peças, vamos fazer. Não temos muito tempo a perder e precisamos somar pontos. É preciso ter equilíbrio mental durante os 90 minutos. Não dá para iniciar o jogo com um primeiro tempo tão bom fora de casa e abrir mão no segundo. Esta semana trabalhamos bem, focados e atentos. Vou decidir se faremos uma troca de peças ou não", completou.

De acordo com o site Chance de Gol, para se classificar, o Remo precisa fazer pelo menos 29 pontos em seis jogos, uma tarefa indigesta que supera todo o histórico na competição. Mas, nas contas do treinador, a missão, embora pareça difícil, pode ser alcançada se o time se atentar aos jogos em casa e contra os adversários da parte inferior da tabela. Até o fim da primeira fase, o Remo enfrenta Aparecidense, Confiança e São José, que lutam contra o rebaixamento.

"É uma missão bastante difícil. A gente entende que, buscando os pontos em casa, isso nos dá confiança para ir forte fora, uma vez que, nas nossas últimas quatro partidas, três foram fora. A equipe vai crescendo aos poucos, ganhando maturidade. Os próximos três jogos são muito importantes. Nos dois últimos jogos, vamos enfrentar adversários que querem sair da situação em que estão, mas o nosso foco agora é o CSA, depois dos três jogos fora", encerrou.