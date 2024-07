Contratação: Remo anuncia acerto com atacante que estava disputando a Série D; vídeos

O Remo anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do atacante Rodrigo Alves , de 28 anos. O jogador, que tem como principal característica atuar pelos lados do campo, acerta com o Leão após passar o primeiro semestre no FC Cascavel , do Paraná, equipe que está disputando a Série D do Brasileiro .

Rodrigo Alves chega ao Baenão pronto para jogar. O ponta tem 27 jogos na temporada, vinha atuando frequência e como titular. A equipe, no entanto, não faz boa campanha na Quarta Divisão: é o lanterna do Grupo A8, com 12 pontos em 13 jogos. A primeira fase da Série D encerra neste domingo (21) e o clube paranaense não tem mais chances de se classificar, já que está a cinco pontos do 4º colocado, o Concórdia-SC.

Veja gols e lances de Rodrigo Alves em ação:

Mas os números de Rodrigo são positivos. Mesmo ponta de origem, ele pode atuar como meia e tem quatro gols e três assistências na temporada, contando todas as 27 partidas que fez no ano - isso inclui Campeonato Paranaense (13 jogos, 3 gols e 2 assistências), Copa do Brasil (1 jogo) e Série D (13 jogos, 1 gol e 1 assistência). Além disso, vinha sendo um dos cobradores de faltas e escanteios no aurinegro do Paraná.

Seu último jogo foi no domingo passado, no empate em 1 a 1 com o Cianorte , pela 13ª rodada da Série D. O jogador esteve em campo nos 90 minutos. Foi dele a assistência para o gol de empate do Cascavel, aos 39 minutos do segundo tempo. Apesar de destro, o passe pelo alto foi feito de canhota e achou o centroavante Manoel, que cabeceou para o fundo das redes (assista no vídeo abaixo a partir de 1min24).

Concorrência

No Remo, Alves chega para disputar posição com Kelvin, Ronald, Felipinho, Marco Antônio, Guilherme Cachoeira e Pedro Vitor, que está em fase final de recuperação de uma lesão de grau um no vasto lateral esquerdo, músculo da coxa.

Ficha técnica:

Nome: Rodrigo Alves da Cruz

Data de Nascimento: 10/09/1995

Cidade: Assaí-PR

Idade: 28 anos

Altura: 1,71m

Posição: Atacante

Pé preferencial: Direito

Clubes: Cianorte-PR, Grêmio Araponguense-PR, Brusque-SC, Marcílio Dias-SC, Chapecoense-SC, Atlético Tubarão-SC, Bahia-BA, GE Brasil-RS, Vila Nova-GO, São Bernardo-SP, Maringá-PR e FC Cascavel-PR.