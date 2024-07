Remo faz parceria e receberá atividades práticas de curso de capacitação de profissionais do futebol

O Futebol Interativo, plataforma de capacitação de profissionais que trabalham com o esporte, anunciou nesta sexta-feira (19) uma parceria com o Remo. O acordo prevê a utilização das estruturas do clube para as atividades práticas dos cursos oferecidos pela instituição.

"Estamos felizes em anunciar que o Remo é o mais novo parceiro do Futebol Interativo, estando de portas abertas para receber vocês em nossas experiências práticas. Conhecido como Leão Azul, o clube possui uma rica história de conquistas no Campeonato Paraense e uma torcida engajada. É um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e agora nosso parceiro", explicou o a instituição em uma postagem nas redes sociais.

Criado em 2018, o Futebol Interativo é uma startup que realiza a formação/capacitação de estudantes, profissionais e pesquisadores do futebol. Hoje, o empresa conta com 34 cursos, sendo que alguns deles garantem estágios em mais de 70 clubes brasileiros conveniados.

Além do Remo, outros dois clubes do Pará possui parceria com o Futebol Interativo. Paysandu e Tuna Luso, há algum tempo, já servem como base para as atividades práticas de alunos matriculados na plataforma.

Entre as estruturas do Remo que poderão ser usadas por alunos do Futebol Interativo estão o estádio Baenão e o CT do clube, que fica no distrito de Outeiro. Além disso, departamentos de análise de desempenho e o Nasp também deve ser utilizados para a capacitação de novos profissionais.