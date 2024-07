Lateral do Remo espera 'debutar' no Mangueirão diante do CSA

Na próxima segunda-feira (22), o Remo tem mais uma oportunidade de entrar no sonhado G8 da Série C. Desta vez, o time precisa vencer o CSA, no Baenão, e torcer por uma combinação de resultados dos concorrentes diretos, como Ypiranga, Tombense e Figueirense. A julgar pelos últimos resultados, o elenco parece otimista por um bom desempenho diante da torcida, a seis rodadas do fim da primeira fase.

Ao menos é assim que pensam os jogadores, em especial o lateral-esquerdo Hélder Santos, que foi titular na partida contra a Ferroviária, marcada pela virada em cinco minutos que custou mais três pontos fora de casa. Apesar do revés inquietante, ao que parece o pior já passou e o foco do lateral é mesmo a partida em Belém, com o peso da torcida. "Não afeta em nada a nossa confiança; A gente não gosta de perder, mas se tratando de dois jogos fora de casa, viemos com uma pontuação muito boa. Temos que focar essa semana para fazer um bom jogo, entrar concentrado e entrar de vez no G8".

Helder chegou no Remo no início da Série C, numa época de dificuldades, sob o comando de Gustavo Morínigo, mas conseguiu pouco espaço. Contra a Ferroviária foi titular durante os 90 minutos e acredita que o momento é favorável. "Eu cheguei num momento difícil, onde o clube não vinha de bons resultados. Agora eu acho que estamos vivendo um momento melhor, sobretudo quando as vitórias acontecem. Estamos numa crescente boa e os resultados favorecem para que isso aconteça, trazendo mais leveza. Sei que a torcida é muito exigente e cobra, mas está sempre nos incentivando. Eu faço um balanço positivo".

O CSA está três posições abaixo do Remo e tende a ser um adversário insosso, mesmo jogando contra o time e contra a torcida, o que acende um alerta quanto ao sistema defensivo. "Do outro lado também tem um adversário. Eu vejo a importância da parte mental. A gente jogando fora de casa vai sofrer essa pressão, mas sabendo que isso vai acontecer. Temos que defender, embora o nosso objetivo seja um. Eles vêm no sentido contrário. Lógico que as pessoas não querem isso, mas o futebol está muito equilibrado. Por isso trabalhamos dessa forma, fazemos o que o Rodrigo pede", reforça.

Desta vez, no entanto, a partida será no Mangueirão, onde o lateral ainda não teve a chance de jogar. "Pessoalmente, eu não tive oportunidade de ver a torcida do Remo no Mangueirão. Eu sei que eles fazem uma festa bonita e contamos mais uma vez com o apoio deles. Vamos encarar como um jogo decisivo, precisamos dos três pontos e queremos o torcedor com a gente", encerra.