Paulinho Curuá comenta 'apagão' na defesa do Remo e garante empenho nos jogos em casa

Embora a partida com a Ferroviária tenha sido um desastre para o time que saiu na frente e tomou a virada em cinco minutos, para o volante Paulinho Curuá houve um ganho: foi dele o primeiro gol da partida, marcado aos 36 do primeiro tempo, em um arremate oportunista após jogada na área adversária. Neste jogo, em específico, o volante de origem foi alçado ao meio-campo e conseguiu ajudar lá na frente, onde o ataque, mais uma vez, passou em branco.

Por conta disso, existe uma grande possibilidade dele ser, novamente, destacado na parte mais ofensiva do meio azulino, cuja necessidade do técnico é de um homem com maior poder de articulação, que por vezes surpreenda no ataque. "Ele sabe que pode contar comigo, estarei sempre à disposição, mas isso depende muito do interesse do treinador. Vai muito da ideia de jogo que ele vai querer pra gente. O que for decidido a gente respeita e procura fazer", comenta o atleta.

Curuá treinou com o grupo nesta quarta-feira e falou com a imprensa sobre o ocorrido que desarmou por completo a defesa remista e impôs dois gols em um intervalo de cinco minutos, o suficiente para tirar das mãos do Remo a vitória já imaginada naquela altura. Para ele, o time sofre uma espécie de baque mental, que retrai a marcação e facilita a chegada do adversário, criando um verdadeiro tormento na defesa.

"A gente tem comentado e se cobrado muito sobre isso. A partir do momento em que a gente toma gol, a equipe acaba baixando muito a linha, fica numa zona baixa e sofre bastante durante o jogo. Temos que melhorar muito nesse quesito, jogar para a frente e buscar o segundo, não recuar, porque o risco de sofrer um gol fica bem maior" acrescenta. Na próxima segunda (22/7), o time sai do Baenão e manda o duelo contra o CSA no Mangueirão, a partir das 20 horas. Na visão do atleta, faltando apenas três partidas em casa, o time precisa sair de campo com os três pontos independente do palco da partida.

"Acho que se for no Baenão ou Mangueirão, temos uma força muito grande, pois a torcida comparece. Estamos despreocupados quanto a isso. Vamos trabalhar forte em cima do adversário para continuar na briga pela classificação. A gente sabe que tem que ganhar em casa, sobretudo os três jogos que temos pela frente. Temos que ter também uma vitória fora. Isso nos coloca numa zona tranquila de classificação. Esse é o nosso foco e estamos trabalhando para dar sequência nesse objetivo já na segunda-feira."

Além do CSA, o Remo encara em Belém o Aparecidense e o Londrina. Mas para chegar ao G8 e classificar, o time vai precisar de um empurrão fora de casa, missão esta que já está nos planos do elenco. Hoje o Remo é o 10º colocado, com 16 pontos, apenas dois pontos no oitavo, o Figueirense. "A gente procura acompanhar os jogos. Sabemos que quando a competição vai afunilando, os times de baixo brigam bastante. Já os de cima começam a não pontuar tanto, devido à concorrência. Temos que ficar sempre ligados, pensando na nossa equipe e nos pontos que precisamos", encerra.