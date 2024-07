Última vez que o Remo terminou uma rodada no G8 da Série C foi em agosto de 2022; entenda

A previsão mais otimista segurou a aposta no Clube do Remo contra a Ferroviária, na última segunda-feira (15/7), pela 13ª rodada da Série C. O duelo contra o 5º colocado não seria fácil, mas, ao longo da partida o Remo até mostrou que poderia ser, largando na frente com o gol oportunista de Paulinho Curuá. No entanto, passados alguns minutos, a expectativa que antes esboçava alguns sorrisos transformou o semblante azulino na expressão que se repete desde o começo da Série C: decepção. Em cinco minutos, o time tomou dois gols e acabou derrotado em uma partida onde havia largado na frente.

Já conformado, resta ao clube treinado por Rodrigo Santana apagar a má impressão em casa, onde venceu três das seis partidas disputadas. O pior disso tudo é que a chance perdida na última rodada engorda uma estatística tenebrosa: a última vez em que o Remo terminou uma rodada no G8 da Série C foi em agosto de 2022. Os dados foram levantados pelo jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, e mostram que, desde então, o time oscilou entre a nona posição e a parte inferior da tabela.

Conforme a pesquisa, o Leão Azul disputou 51 rodadas somando as edições de 2022, 2023 e as 13 deste ano. No apanhado geral, foram oito rodadas no G8, todas entre as primeiras 18 rodadas de 2022. A partir da 19ª, o Remo esteve sempre fora do G8. Em nove rodadas, esteve entre 9º e 10º colocados; por 21 rodadas, permaneceu na metade de baixo, ou seja, entre 11º e 16º, além de 13 rodadas no Z4. Quase dois anos afastam o Clube do Remo da zona de classificação à Série B, na qual o clube teve uma breve aventura em 2021, após subir na campanha de 2020.

Apesar dos problemas, o Remo terá mais uma oportunidade de pisar na zona de classificação já na próxima rodada. Existem dois adversários que oscilam na mesma região da tabela. O Remo é o 10º, empatado em pontos com o 9º, o Ypiranga. Ambos têm 16 pontos na tabela e seguem na cola do Figueirense, o primeiro do G8, com 18 pontos. Na próxima rodada, os catarinenses jogam fora de casa contra o Tombense, 7º colocado. Já a equipe gaúcha pega o Volta Redonda (4º), fora de casa. Ou seja, para o Remo, basta uma vitória em casa e um possível tropeço das equipes do sul do país. Se perder, no entanto, será ultrapassado pelo próprio CSA, que vem na 13ª posição, com 14 pontos.

Desempenho do Remo nas edições de 2022, 2023 e 2024 (em andamento) da Série C:

51 rodadas de Série C de 2022 até a 13ª rodada de 2024:

8 rodadas no G8

9 rodadas na porta do G8 (9º-10)

21 rodadas na metade de baixo da tabela (11º-16º)

13 rodadas no Z4

Não termina uma rodada no G8 desde a 18ª rodada de 2022.