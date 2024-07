Para se classificar na Série C, Remo precisa de aproveitamento de 'líder' nas rodadas finais

O Remo não é mais um dos favoritos a garantir uma vaga à segunda fase da Série C. Pelo menos é o que aponta o site Chance de Gol, especializado em estatística. Segundo o levantamento feito pela plataforma, o Leão é apenas a 10ª equipe com mais chances de avançar na competição.

O Chance de Gol indica que, no momento, o Leão tem 26% de probabilidade de terminar a primeira fase da Série C e avançar aos quadrangulares de acesso. A oitava equipe com mais probabilidade de passar à próxima etapa do torneio, ou seja, última entre as favoritas à vaga, é o Londrina-PR, que tem 55,3% de possibilidade.

Os números azulinos caíram desde a última rodada devido o resultado obtido na última segunda-feira (15). Após sair na frente da Ferroviária-SP, em Mirassol, o Leão levou a virada no segundo tempo e perdeu a chance de entrar no G-8 pela primeira vez nesta edição do torneio.

De acordo com o Chance de Gol, a equipe que somar ao final da primeira fase 29 pontos tem 80% de chance de avançar aos quadrangulares de acesso. Para alcançar essa pontuação, o Remo, que tem 16 pontos no momento, precisaria ter um aproveitamento de 72,3% nas rodadas que restam até o final do torneio.

Para se ter ideia da dificuldade do feito azulino, o Athletic-MG, líder da Série C, tem aproveitamento menor do que o necessário para o Leão se classificar. Até o momento, o time mineiro conquistou 71% dos pontos disputados pela equipe.

O próximo desafio do Remo na Série C do Brasileirão é diante do CSA-AL na segunda-feira (22). A partida, que está marcada para ocorrer no estádio Mangueirão, às 20h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.