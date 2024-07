Volante deve deixar clube da Série B para assinar com o Remo; veja detalhes

O volante Kayque Pereira está próximo de se tornar jogador do Remo . O jogador de 24 anos, que está no Guarani-SP , possui negociação avançada com o Leão Azul e deve ter a rescisão do empréstimo ao Bugre assinada nos próximos dias. A expectativa é que ele seja anunciado pelo clube paraense ainda nesta semana. Os direitos econômicos de Kayque pertencem ao Botafogo-RJ, com vínculo até 2025.

Natural do Rio de Janeiro, Kayque pode atuar como primeiro ou segundo volante. Se confirmado o acordo, o técnico Rodrigo Santana contará com mais uma opção para o setor, que hoje possui como principais opções Paulinho Curuá , Adsson, Pavani e Jaderson - que, apesar de ter sido contratado como atacante, tem atuado desde o estadual como meia ou volante.

VEJA MAIS

Outros volantes do elenco são João Afonso, que vem atuando na zaga; e Henrique Vigia, que perdeu espaço no elenco desde a chegada de Santana e não atua desde 25 de maio, quando o Remo foi goleado para o Náutico por 4 a 1 sob o comando interino do auxiliar Alan Ribeiro.

A negociação

Os direitos econômicos de Kayque Pereira pertencem ao Botafogo-RJ e ele estava emprestado ao Guarani-SP. De acordo com apuração do ge de Campinas, o volante já solicitou o encerramento do empréstimo ao Bugre, que era válido até o final do ano, para assinar um novo empréstimo ao Remo. A documentação está sendo preparada e a transação deve ser finalizada nesta semana. Uma fonte O Liberal afirmou que está tudo apalavrado entre Remo e Kayque.

Onde jogou Kayque Pereira?

Mesmo jovem, o volante de 24 anos tem rodagem nacional e internacional. Formado nas categorias de base do Nova Iguaçu-RJ, Kayque foi aos 20 anos para o Botafogo-RJ, clube com o qual mantém vínculo contratual até hoje. Ao todo, possui 53 jogos pela Estrela Solitária, sendo 26 deles pelo Sub-20 e os demais no time profissional. Fora do país, teve uma breve passagem pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, onde não chegou a atuar.

Em 2022, na Série A, Kayque teve sua principal temporada pelo Fogão, com 17 jogos, um gol e uma assistência. Desde então, tem tido pouca assiduidade em campo: fez apenas dois jogos em 2023 e, neste ano, entrou em apenas um jogo do Campeonato Carioca antes de chegar ao Guarani em abril, já para a disputa da Série B do Brasileiro. Na equipe paulista fez cinco jogos, todos saindo do banco. Sua última atuação foi no dia 18 de junho, no empate em 3 a 3 com o Ituano, pela 11ª rodada do Brasileiro.

O Guarani é o lanterna da Segundona, com sete pontos em 15 jogos.