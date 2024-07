De olho no G-8, Remo viaja até o interior de São Paulo para enfrentar a Ferroviária-SP

O Remo tem nas mãos uma chance de ouro para entrar no G-8 da Série C. Nesta segunda-feira (15), embalado por duas vitórias consecutivas, o Leão encara a Ferroviária-SP, fora de casa, pela 13ª rodada da Terceirona. Uma vitória simples do Time de Periçá no estádio Campos Maia, em Mirassol, pode colocar a equipe pela primeira vez nesta edição do torneio na zona de classificação à próxima fase.

O que deixa o Remo nesta condição é a posição na tabela. A equipe começou a rodada na 10ª colocação, com 16 pontos, dois a menos que o Figueirense-SC, primeiro time dentro do G-8. O momento azulino no torneio também é positivo. Além de vir de triunfos seguidos - sobre Ferroviário-CE e Caxias-RS, respectivamente - o Leão tem tido um alto aproveitamento dos pontos disputados desde a chegada do novo técnico, Rodrigo Santana.

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, desde que o treinador assumiu o Remo, a equipe registrou aproveitamento de 60%. Caso o Leão tivesse esse número desde o início do torneio, hoje o clube estaria com 21 pontos, na 6ª posição na tabela, dentro da zona de classificação à próxima fase.

No entanto, o para manter a boa sequência na Série C, o Leão terá um desafio quase que impossível pela frente. A Ferroviária, 5ª colocada, com 24 pontos, é o único time invicto na Série C deste ano. A equipe, até o momento, registrou seis vitórias e seis empates em 12 jogos pela Terceirona.

Como vem as equipes?

O Leão terá dois desfalques certos para a partida contra a Ferroviária. O goleiro Marcelo Rangel e o lateral-esquerdo Raimar tomaram o terceiro cartão amarelo na rodada passada, contra o Caxias, e cumprem suspensão. Para as vagas deixadas, os substitutos devem ser Léo Lang e Hélder Santos, respectivamente.

O departamento médico azulino, por outro lado, está zerado. O zagueiro Ligger, que se recuperava de lesão, foi liberado para os treinos nesta semana e está à disposição. Quem chegou a levantar dúvidas sobre a forma física foi Marcelo Rangel, que sofreu um impacto na coxa durante a partida contra o Caxias. O caso, no entanto, foi avaliado pelo clube e não causa preocupações.

Já a Ferroviária um retorno importante para o time titular. Vitor Barreto, que cumpriu suspensão diante do Sampaio Corrêa, na rodada passada, pode voltar a ser relacionado. Por outro lado, o lateral-esquerdo Rhyan Modesto, o goleiro Gabriel Cabral, e os atacantes Henry e Pedro Paulo saíram do clube e foram negociados com o futebol europeu.

Ficha técnica

Ferroviária-SP x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

13ª rodada

Data: 15 de julho, segunda-feira

Hora: 20h

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Lorival Candido das Flores (RN) e Jucimar dos Santos Dias (RN)

Quarto árbitro: Gabriel Petrini Rodrigues Cruz (SP)

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Jackson e Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus e Juninho; Victor Andrade, Carlão e Vitor Barreto. Técnico: Vinícius Bergantin.

Remo: Léo Lang; Rafael Castro, João Afonso e Bruno Bispo; Diogo Batista, Pavani, Jaderson e Hélder Santos; Kelvin, Ytalo e Marco Antônio. Técnico: Rodrigo Santana.