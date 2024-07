Victor Lube é apresentado e comemora retorno ao Remo: 'feliz e motivado'

O Remo apresentou na tarde deste sábado (13) o goleiro Victor Lube, recém-contratado do Águia de Marabá. Na conversa com a imprensa, o arqueiro disse que está pronto para estrear pelo Leão. Ele, inclusive, está na delegação azulina que viaja para São Paulo, local da próxima partida da equipe na Série C do Brasileirão.

"Chego aqui no Remo para ajudar os companheiros no que for preciso. Sei que estamos num bom momento e temos que manter a nossa vontade de vencer. A minha expectativa aqui é continuar essa sequência de bons resultados para, no final da temporada, conseguirmos os nossos objetivos", explicou.

Esta é a segunda passagem de Victor Lube no Remo. Entre os anos de 2022 e 2023, o arqueiro foi reserva do Leão, disputando apenas uma partida no período. Neste retorno, Victor será novamente a terceira opção na meta, mas diz estar feliz em poder reencontrar amigos no Baenão.

"Estou muito feliz em voltar e motivado pelo desafio. Chego para ajudar o Remo e espero que a gente alcance o acesso à Série B no final do ano. Sei dos excelentes goleiros que estamos aqui, mas estou pronto para ajudar no que precisar", disse.

Sem o titular Marcelo Rangel, suspenso, o goleiro do Remo diante da Ferroviária-SP nesta segunda-feira (15), às 20h, será Léo Lang. Victor Lube, portanto, será opção imediata no banco de reservas. O duelo, que ocorre no estádio Campos Maia, em Mirassol, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.