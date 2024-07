Remo pode chegar ao G-8 da Série C ao fim desta rodada; entenda

O Remo joga contra a Ferroviária nesta segunda-feira (15), em jogo válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, em Mirassol. Fora de casa, o Leão Azul precisa da vitória para entrar no G-8 da tabela.

O clube está na 10ª posição, com 16 pontos. À frente do time está o Ypiranga, nono colocado com 16 pontos, e o Figueirense-SC, oitavo na classificação, com 18.

VEJA MAIS

Na 13ª rodada, o Figueirense perdeu para o Náutico e não conseguiu somar pontos. Por isso, em caso de vitória, a equipe azulina chegará a 19 pontos, ultrapassa os adversários e entra no G-8.

O Leão ainda pode passar o Tombense, que tem 19 pontos e está na sétima posição. O time joga nesta segunda-feira contra o ABC-RN. Em caso de derrota, o Remo pode tomar a posição pelo número de vitórias.

Além disso, o Ypiranga-RS também aparece na briga. Mesmo com quatro jogos a menos, a equipe está na nona colocação, com 16 pontos. O time Canarinho joga na próxima quarta-feira (17), contra o Ferroviário e, se vencer, também chega a 19.

Por isso, em todos os cenários, o Remo precisa vencer a Ferroviária e torcer para uma derrota do Tombense ou do Ypiranga para ficar seguro na zona de classificação.

"Jejum"

A última vez que o Leão Azul chegou na zona de classificação da Terceirona foi em 2022, na última rodada da primeira fase da Série C. Na ocasião, o Remo ocupava a oitava colocação e precisa da vitória para se garantir na próxima etapa. No entanto, a equipe perdeu por 2 a 1 e caiu para a 12ª posição. Desde então, o time azulino não entra no G-8.

Adversário invicto

Mesmo embalado por duas vitórias seguidas e vivendo o melhor momento na Série C, o Remo terá uma dura missão contra a Ferroviária. A Locomotiva está invicta no campeonato e não sabe o que é perder há 19 jogos. Com isso, o Leão Azul chega na casa dos adversários para tentar quebrar a sequência e chegar na zona de classificação.

Agenda

A partida entre Ferroviária e Remo ocorre nesta segunda-feira (15), a partir das 20h, no estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal Mais.