Próximo adversário do Remo, Ferroviária está invicta na Série C e tem a melhor defesa do campeonato

O Remo terá mais um compromisso fora de casa na Série C. Na próxima segunda-feira (15), o time azulino vai encarar a Ferroviária-SP, no estádio Campos Maia. Embalado por duas vitórias seguidas, o Leão Azul terá uma dura missão contra a Locomotiva, que está invicta na Teceirona do Campeonato Brasileiro.

A Ferroviária está na quinta colocação da tabela, com 24 pontos. A equipe paulista é a única invicta na Série C. Na última rodada, a Locomotiva venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e manteve a invencibilidade. Até o momento, são seis vitórias e seis empates na competição.

Além da invencibilidade da Terceirona, na temporada, o time não sabe o que é perder há 19 jogos. Ao todo, são oito triunfos e 11 empates desde o dia 21 de fevereiro, quando a equipe perdeu para o Noroeste por 2 a 0, no Campeonato Paulista Série A2.

Esta, inclusive, é a única derrota do time na temporada. A campanha de 2024 se iguala à de 2021, quando a Ferroviária também ficou durante 19 partidas sem perder, sendo 12 triunfos e sete igualdades. Na época, a Locomotiva disputava a Série D, mas não conseguiu o acesso à, pois foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Cearense.

Melhor defesa e jogadores ex-Remo

Além da invencibilidade, a Ferroviária também tem a melhor defesa do campeonato. Em 12 rodadas, o time paulista só levou gol quatro vezes, que ocorreu nas primeiras partidas da competição, e marcou 13 gols.

Em contrapartida, o Remo tem a defesa mais vazada da Série C, com 18 gols sofridos e 14 marcados.

Os resultados garantem a equipe entre os primeiros colocados do campeonato desde o início da disputa. O time é comandado por Vinícius Bergantim. O clube também possui dois velhos conhecidos da torcida azulina: o atacante Victor Andrade e o lateral Igor Fernandes.

Os jogadores jogaram no Leão Azul em 2021. Victor fez 23 jogos, marcou três gols e deu duas assistências com a camisa do Remo. Já Fernandes atuou em 30 partidas e não balançou as redes. Igor ainda retornou ao futebol paraense em 2023 para defender as cores do Paysandu, no entanto, deixou o Bicola e foi para o Santo André–SP após 18 duelos.

A partida entre Ferroviária e Remo ocorre na próxima segunda-feira (15), às 20h, no estádio Campos Maia. O Leão Azul vai em busca da terceira vitória e da dura missão de quebrar a sequência dos adversários. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e na Rádio Liberal Mais.