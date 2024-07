Remo nunca enfrentou a Ferroviária-SP, próximo adversário do clube na Série C

O Remo encara a Ferroviária-SP na segunda-feira (15), pela 13ª rodada da Série C e, para vencer, terá de navegar em águas misteriosas. O motivo: as equipes nunca se enfrentaram na história. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o duelo marcado para ocorrer no estádio Campos Maia, em Mirassol, será o primeiro entre os clubes.

Por mais que sejam clubes tradicionais - o Remo tem 119 anos e a Ferroviária tem 74 - um fator explica a ausência de confrontos prévios. Em quase toda a história, as equipes disputaram divisões diferentes do Campeonato Brasileiro. Além disso, por uma dose de azar (ou sorte), os clubes nunca foram sorteados para se enfrentar em uma partida de Copa do Brasil.

A Ferroviária tem apenas 14 participações no Campeonato Brasileiro. A maioria delas na Série D, torneio no qual terminou como vice-campeã na temporada passada. Esta edição da Terceirona é apenas a quarta da história da equipe, que também já jogou a Segunda Divisão três vezes e a Série A uma vez.

Já o Remo disputou o Campeonato Brasileiro 49 vezes. Por mais que tenha figurado, majoritariamente, nas séries C e D ultimamente, a divisão que o Remo mais participou foi a Segunda, na qual esteve em 22 edições.

Sem retrospecto histórico, as equipes se apegam ao momento atual na Série C. Antes da abertura da rodada, a Ferroviária estava na 5ª posição, com 24 pontos conquistados, enquanto o Remo ocupava a 10ª colocação, 16 pontos. O duelo entre os clubes, que ocorre nesta segunda, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.