Virada para a Ferroviária foi a primeira sofrida pelo Remo no Brasileirão em dois anos; relembre

A derrota do Remo para a Ferroviária-SP, por 2 a 1, foi ainda mais doída para o torcedor azulino pelas circunstâncias. O Leão saiu na frente no placar, mas tomou a virada na reta final de jogo, em poucos minutos. Uma reviravolta como essa no marcador não acontecia com o clube há algum tempo. Segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Time de Periçá não perdia uma partida do Brasileirão de virada há mais de dois anos.

A última vez que isso ocorreu foi no dia 19 de junho de 2022. Na ocasião, o Remo encarou o Altos-PI, no Baenão, pela 11ª rodada da Série C. O duelo terminou com vitória visitante por 2 a 1, com gols marcados nos minutos finais.

Pressionado por uma campanha irregular na Terceirona, o Leão precisava da vitória para manter posição dentro do G-8. Do outro lado, o Altos-PI brigava contra o rebaixamento à Série D, mas estava há quatro jogos sem perder e ensaiando uma arrancada na tabela.

Apesar disso, no primeiro tempo, o Remo fez valer o favoritismo. Aos 12 minutos, o atacante Fernandinho abriu o placar e deixou os mandantes em vantagem, resultado administrado até a reta final do jogo. No entanto, aos 46 minutos da segunda etapa, Lucas do Carmo empatou a partida. O tento deu ânimo ao Altos-PI, que partiu para cima e conseguiu a virada, aos 50, com Ramon Baiano.

A partida, além de marcar a saída do Remo do G-8 da Série C, ainda foi um divisor de águas no comando técnico da equipe. Comandante do acesso azulino à Série B em 2021, o técnico Paulo Bonamigo foi demitido. Na sequência, o Leão contrataria Gerson Gusmão para o cargo, que não acumulou bons resultados e não conseguiu levar o clube à segunda fase da Terceirona.

Cenário atual

Com a derrota para a Ferroviária-SP, o Remo perdeu posições na tabela e está na 10ª colocação com 16 pontos ganhos. Segundo as projeções matemáticas, o Leão precisaria conquistar mais 14 pontos, dos 18 em disputa, para avançar à segunda fase da Série C sem depender de combinações de resultados.

O próximo compromisso azulino no torneio é na segunda-feira (22). Às 20h, no Mangueirão, o Remo enfrenta o CSA-AL, pela 14ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.