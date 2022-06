Remo perde para o Altos-PI nos acréscimos e se complica na briga pelo G-8 da Série C

O Remo foi derrotado pelo Altos-PI por 2 a 1 na noite deste domingo (19), no estádio Baenão, em Belém, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. O resultado, que ambas as equipes em situações complicadas na tabela, foi construído com requintes de crueldade para a equipe azulina. O Leão até saiu na frente com Fernandinho, na primeira etapa, mas com dois gols nos acréscimos o clube pernambucano virou o jogo.

Veja os melhores momentos da partida:

Com o resultado, o Leão caiu para a 8ª posição, com 16 pontos conquistados em 11 jogos. No entanto, o clube paraense ainda pode perder uma colocação na tabela até o final da rodada, que termina na segunda-feira (19).

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

A próxima partida do Leão na Terceirona será na segunda-feira (27). Às 20h, a equipe azulina enfrenta o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 12ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

Primeiro tempo

Jogador marcou o primeiro gol do Remo (Cristino Martins/ O Liberal)

Um bombardeio. Assim pode ser definido o primeiro tempo do Remo diante do Altos-PI. O Leão Azul teve, pelo menos, quatro chances claras de gol nos primeiros 45 minutos de partida. Por outro lado, o adversário nada agrediu.

Apesar disso, apenas uma dessas oportunidades entrou no gol. Dessa forma, a equipe azulina desceu aos vestiários com a vantagem mínima no placar.

A primeira chance ocorreu aos 7 minutos, quando Brenner perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro. A partir disso, o Leão cresceu no jogo e produziu ainda mais ofensivamente.

Aos 15 minutos, o Remo tirou o zero do placar com um golaço. A jogada começou com troca de passes pela direita até que a bola sobrou para Fernandinho. O atacante dominou e acertou um belo chute, no ângulo esquerdo do goleiro Rafael, do Altos-PI.

A partir daí o bombardeio continuou, mas muitas oportunidades foram desperdiçadas. Assim como Brenner, Vanilson, que entrou no lugar do camisa 9 remista que sentiu dores na coxa, perdeu um gol cara a cara com o goleiro adversário. Mais tarde, foi a vez de Netto Norchang soltar um belo chute que carimbou a trave do Baenão.

Segundo tempo

Altos vira para cima do Remo (Cristino Martins/ O Liberal)

Ao contrário do que ocorreu na primeira etapa, quem partiu em busca do gol depois do intervalo foi o Altos-PI. Desde os primeiros minutos do jogo, a equipe nordestina tentou empatar a partida. Em uma das oportunidades, a bola chegou a entrar na meta de Vinícius, mas a jogada foi anulada por impedimento.

Na segunda metade do segundo tempo, o técnico do Remo Paulo Bonamigo fez algumas anterações, que deixaram o jogo mais equilibrado. O Leão, apesar de não atacar, parecia conseguir administrar o resultado.

No entanto, tudo mudou nos acréscimos. Assim que a árbitragem levantou a placa indicando mais seis minutos de jogo, o Altos partiu para a virada. Aos 46 minutos, Lucas Sousa recebeu a bola na entrada e acertou um torpedo no ângulo do goleiro Vinícius.

Quatro minutos depois, aos 50, Ramon colocou o Altos na frente após cobrança de escanteio. O zagueiro testou de cabeça dentro da área, sem chance de defesa. O gol deu números finais a partida, que terminou de forma melancólica para o Remo.

Ficha técnica

Remo x Altos

11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Data: 19 de junho, domingo.

Hora: 19h.

Local: Estádio Baenão, em Belém

Arbitragem: Diego da Costa Cidral (SC)

Auxiliares: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Gizele Casaril (SC).

Quarto árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro (PA)

GOLS: Fernandinho 12/1T (REM); Lucas Sousa 46/2T e Ramon 50/2T (ALT)

CARTÕES AMARELOS: Leona, Uchôa e Rodrigo Pimpão (REM); Valderrama e Dieguinho (ALT)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Igor Moraes, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Marciel (Jean Patrick) e Erick Flores (Albano); Netto Norchang (Rodrigo Pimpão), Brenner (Vanílson) e Fernandinho (Anderson Paraíba). Técnico: Paulo Bonamigo.

Altos: Rafael; Júlio Ferrari (João Carlos), Lucas Souza, Ramon e Dieyson; Valderrama (Paulo Rangel), Tibiri (Jerry) e Marcos Aurélio (Dieguinho); Elielton, Manoel (Danilo Bala) e Betinho. Técnico: Fernando Tonet.