Após derrota para o Altos, Paulo Bonamigo não é mais técnico do Remo; saiba mais

Após a derrota por 2 a 1 para o Altos, o técnico Paulo Bonamigo não deve mais comandar o Remo na temporada. A informação, que deve ser oficializada pelo treinador em coletiva de imprensa, foi confirmada por uma fonte interna ligada ao clube. O treinador não resistiu a mais uma derrota nesta Série C, a quinta da equipe azulina.

A incerteza sobre o futuro do treinador pairava desde que o time perdeu por 3 a 0 para o Volta Redonda. A derrota em casa é a segunda seguida e logo após o apito final, Bonamigo reuniu com dirigentes, onde teria acertado a entrega do cargo, durante a entrevista coletiva concedida pelos técnicos.

Bonamigo chegou ao Remo em dezembro do ano passado para direcionar um projeto que prevê o retorno para a segunda divisão. Em sua estadia no Baenão, o Clube do Remo realizou um total de 27 jogos. No Parazão foram 14 partidas, com seis vitórias, seis empates e duas derrotas. Ao final, os azulinos conquistaram o Campeonato Paraense e entraram com moral na Copa do Brasil, mas acabaram eliminados pelo Cruzeiro na terceira fase.

Já na Série C, o Remo teve um bom início, conseguindo atingir os primeiros lugares até metade da primeira fase. No entanto, aos poucos alguns resultados foram revelando a insatisfação quanto ao desempenho da equipe. Embora essa tenha sido a primeira derrota do time em casa, o revés se deu em circunstâncias duvidosas, haja vista que o time foi melhor em campo, abriu o placar e permitiu a virada no final do segundo tempo.

Pela terceira divisão, Bonamigo comandou o Remo em 11 jogos, conquistando cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Sob o comando dele, o time teve um aproveitamento de 48,5% até aqui, mantendo a equipe na oitava posição, faltando sete jogos para o fim da primeira fase.