Árbitro de Remo e Altos relata arremesso de objetos após final da partida; saiba mais

A derrota para a equipe do Altos-PI pode custar ainda mais caro para o Clube do Remo. Depois de ser derrotado em campo por 2 a 1, resultado que provocou a demissão do técnico Paulo Bonamigo, os azulinos podem ser obrigado a defenderem-se nos tribunais. O árbitro catarinense Diego da Costa Cidral relatou na súmula o arremesso de objetos em direção ao gramado de jogo.

A cena aconteceu logo após o apito final. O Remo começou a partida em vantagem, mas permitiu o empate e a consequente virada do Altos, que acabou resultado na primeira derrota em casa. Assim, os azulinos saíram da sétima para a oitava posição, com 16 pontos. Imediatamente após o apito final, da Polícia Militar cercou a entrada dos vestiários para permitir a passagem dos jogadores em meio aos protestos pela má atuação.

Foi neste instante, segundo o relato, que objetos começaram a ser lançados ao gramado. "Informo que após o termino da partida quando a equipe do Remo se retirava de campo a torcida da própria equipe arremessou contra os jogadores, copos plástico com liquido e uma garrafa plástica vazia. não foi possível ver se os referidos objetos atingiu algum atleta", disse o árbitro.

Incidentes desta natureza podem trazer prejuízos à equipe, caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva receba a denúncia e marque audiência para deliberar sobre a falta. A insatisfação foi tamanha, que minutos após a partida terminar, Paulo Bonamigo acabou sendo dispensado do comando técnico do time. Em favor do clube, existe a possibilidade da justiça desportiva considerar o fato de que o Remo, logo após o apito final, ter encontrado o autor, como registrado no documento através de Boletim de Ocorrência.

"Relato ainda que a equipe do Remo apresentou um boletim de ocorrência de numero 0002/2022.106984-3, identificando o senhor: Ed Carlos Assunção Magno, como o torcedor que arremessou os objetos em campo", encerra. O Remo volta a campo na próxima segunda-feira, contra a equipe do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.