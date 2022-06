Aproveitamento de Bonamigo em 2022 foi o segundo melhor entre as passagens pelo Remo

O técnico Paulo Bonamigo deixou o comando do Remo após ser derrotado para o Altos, por 2 a 1, na 11ª rodada da Série C neste domingo (19). Apesar disso, o aproveitamento do treinador remista era positivo. Em 2022, Bonamigo teve o segundo melhor desempenho, entre as três passagens pelo Leão Azul.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Nesta temporada, Bonamigo comandou o Remo em 27 partidas. A equipe azulina acumulou neste período 14 vitótrias, sete empates e oito derrotas, o que representa um aproveitamento de 56%.

VEJA MAIS

Este desempenho do técnico à frente do Remo só não foi melhor do que o da passagem de 2020. Na ocasião o treinador atingiu 59,8% de aproveitamento em 44 partidas disputadas. Foram 22 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, que derão ao Leão o acesso à Série B do Brasileirão e os vice-campeonatos da Copa Verde e do Paraense.

A passagem de Bonamigo em 2022 no Remo foi melhor, inclusive, do que a de 2000, a primeira do treinador no clube. Na ocasião, o treinador comandou o Remo em 35 partidas, com 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, representando um aproveitamento de 46,6%.

Na época, o Leão conseguiu o terceiro lugar do Módulo Amarelo do Campeonato Brasileiro, o que garantia o acesso à Série A do ano seguinte. No entanto, por uma virada de mesa, a equipe azulina acabou de fora da elite nacional.

Passagem de 2022 é a única com título

Apesar de Bonamigo ser um técnico que marcou a história do Remo no século, até 2022 o gaúcho nunca tinha conquistado um título no comando do Remo. O tabu foi quebrado com o caneco do Parazão, vencido sobre o maior rival, o Paysandu.

Antes da conquista do Parazão, Bonamigo havia colecionado uma série de bons resultados com o Remo. Nas duas primeiras passagens, o treinador alcançou dois acessos no Brasileirão - 2000 e 2020 - e dois vices-campeonatos - Copa Verde de 2020 e Parazão de 2021.