Com volta de lateral e estreia de zagueiro, Remo está escalado para duelo contra o Altos-PI

O Remo está escalado para a partida contra o Altos-PI, pela 11ª rodada da Série C. As grandes novidade da equipe comandada por Paulo Bonamigo estão no setor defensivo. Leonan, recuperado de lesão, volta a aparecer entre os titulares. Já o zagueiro Igor Moraes fará sua estreia com a camisa azulina, substituindo o suspenso Daniel Felipe.

Além das mudanças na defesa, o time terá uma composição diferente no ataque. Bruno Alves sentiu dores no púbis e foi vetado pelo departamento médico. Quem assume a posição é o atacante Netto. Já Rodrigo Pimpão, que se recuperou de lesão, está no banco de reservas por opção técnica.

Veja a escalação completa do Remo: