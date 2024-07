Em jogo que valia entrada no G-8 da Série C, Remo perde de virada para a Ferroviária-SP

Não foi dessa vez que o Clube do Remo entrou no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária-SP, em partida válida pela 13ª rodada e disputada no estádio do Maião, em Mirassol.

O time azulino abriu o placar no primeiro com gol de Paulinho Curuá. No segundo tempo, a Ferroviária virou o jogo com gols de Carlão e Fernandinho. A derrota deixa o Remo estacionado na 10ª colocação da classificação.

O Clube do Remo veio com três novidades na escalação do time titular. Léo Lang e Hélder Santos entraram na vaga de Marcelo Rangel e Raimar, suspensos. Além de suspenso, o goleiro titular está machucado com uma lesão na coxa direita. Paulinho Curuá retornou ao meio de campo, e com isso Jaderson foi adiantado para o ataque.

Equilíbrio na primeira etapa

Primeiro tempo marcado pelo equilíbrio das duas equipes na partida. A Ferroviária-SP, por ser mandante e defendendo invencibilidade dentro da Série C, partiu para cima enquanto o Remo apostava em jogadas de contra-ataque, mas sem ficar tão posicionado atrás na defesa.

Os dois times investiram em jogadas de velocidade, a Locomotiva com Victor Andrade e o Clube do Remo com Marco Antônio. O um contra um dos dois jogadores geraram lances de bola parada e foi assim que os dois times criaram chances de gol.

A chance de maior perigo da Ferroviária veio aos 11 minutos, em jogada trabalhada pelo meio-campo e finalizada pelo atacante Carlão, para boa defesa do goleiro Léo Lang. O time azulino respondeu em boa chegada pelo lado direito com Diogo Batista, mas o cruzamento atravessou a área adversária sem ninguém concluir em gol.

E foi na bola parada que o Remo abriu o placar no Maião. Marco Antônio cobrou o escanteio, Bruno Bispo deu um leve desvio na bola e Paulinho Curuá mandou para o fundo do gol da Ferrinha. Foi o primeiro gol do volante em 2024 e o segundo dele com a camisa azulina desde 2021 no clube.

Jogo de um time na segunda etapa

Diferente do equilíbrio no primeiro tempo, a Ferroviária assumiu o controle da partida no segundo tempo. O time azulino ficou mais postado defensivamente, esperando erros da equipe mandante para matar o jogo no contra-ataque.

O plano fazia sentido, mas faltou combinar com os russos para ter alguma oportunidade de contra-ataque. Na prática, se tornou um domínio quase completo da Ferrinha no segundo tempo, pois na própria saída de bola já tinha armadilhas para deter o contra-ataque remista.

Atrás o tempo todo, o Remo se segurou como pode através de cortes dos zagueiros e intervenções do goleiro. Na medida em que o time da casa colocava mais sangue novo dentro do jogo, a blitz no ataque só aumentava.

Aos 34 minutos do segundo tempo, a Ferroviária conseguiu uma rápida inversão de bola para achar um espaço na defesa azulina, que ficou desatenta no lance e viu o atacante Marcão empatar o jogo.

Sem tempo para reação, a Locomotiva aproveitou o time do Remo todo no campo de ataque após lance de escanteio e começou um ataque bem rápido. O lançamento da defesa contou com desvio do zagueiro Rafael Castro e Fernandinho saiu em velocidade para vencer o goleiro Léo Lang e confirmar a virada na partida.

O Leão, atrás do placar e com pouco tempo restante, sacou do banco de reservas o que tinha para tentar pelo menos empatar o jogo. Cachoeira, Kelvin, Matheus Anjos e Ribamar entraram na reta final de partida e o que o Remo conseguiu foram apenas lances desesperados de bola parada e escanteio, mas nada suficiente para arrancar um ponto do jogo.

Chance de G-8 desperdiçada

A derrota freou uma possível entrada do Remo no G-8, já que uma vitória simples contra a Ferroviária colocava o clube na 7ª colocação. Agora fica estacionado no 10º lugar na tabela, enquanto a Ferroviária-SP subiu do 6º para o 3º lugar na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo e mais uma chance de entrar no G-8

Na próxima rodada, o Remo recebe o CSA no Mangueirão, na próxima segunda-feira (22), e terá mais uma chance de entrar no G-4, dependendo dos resultados que ainda faltam da 13ª e 14ª rodada.

Ficha técnica

Ferroviária x Remo

Série C do Campeonato Brasileiro - 13ª Rodada

Data: 15 de julho

Horário: 20h

Local: Maião (Mirassol/SP)

Gols: Paulinho Curuá 37’/1T (Remo); Carlão 34’/2T e Fernandinho 37’/2T (Ferroviária)

Cartões amarelos: Pavani, Ronald e João Afonso (Remo); Victor Andrade, Gustavo Medina, Xavier e Lucas Rodrigues (Ferroviária)

Caxias: Saulo; Lucas Rodrigues, Jackson, Gustavo Medina, Igor Fernandes (Edson Lucas); Ricardinho, Xavier, Zé Mateus (Vitor Barreto); Juninho (Pablo Gabriel), Victor Andrade (Fernandinho) e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin.

Remo: Léo Lang; Rafael Castro (Matheus Anjos), João Afonso, Bruno Bispo; Diogo Batista, Paulinho Curuá (Cachoeira), Pavani, Hélder Santos (Kelvin); Jaderson, Marco Antônio (Ronald) e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.