Jogadores do Remo contam como as caneleiras se tornaram um símbolo de proteção para além do futebol

O que era só um equipamento de segurança para jogadores de futebol ganhou um significado a mais de "proteção". Atletas de Remo e Paysandu, assim como de diversas outras equipes do país, utilizam a caneleira não apenas para evitar as pancadas nas pernas, mas para homenagear e resignificar os embates em campo, com imagens de familiares. No Leão, o zagueiro Bruno Bispo e o meio-campista Jaderson são apenas dois exemplos de jogadores que buscam levar, para o gramado de jogo, esse escudo - seja literal, seja metafórico.

“Eu sempre procurei uma forma de levar pessoas que me trazem força e eu vi, na caneleira, uma maneira delas estarem bem próximas mesmo. E não tem lugar melhor, apesar de que levo algumas pancadas no local, mas elas são resistentes, até nisso elas mostram a força que têm (risos)”, brincou, Bispo, para a reportagem.

Caneleiras de Bruno Bispo levam imagens da esposa, mãe e avó, já falecida (Samara Miranda/Remo)

A imagem a que o zagueiro azulino se apega tem três mulheres importantes em sua vida: a avó, a mãe e a esposa. Todas elas são símbolos de luta e proteção, palavras fundamentais para a vida de um zagueiro dentro de campo.

“Minha avó é uma homenagem porque eu queria muito que ela estivesse comigo nessa fase da minha vida, jogando profissionalmente; minha mãe, que sempre foi uma guerreira e me transmite força sempre; e minha esposa, que está comigo em todos os momentos bons e, principalmente, os ruins, que todo atleta passa. Ela está sempre segurando a barra de tudo em casa, além de ter deixado para trás todo sonho dela para viver o meu”, explicou Bruno Bispo, que ainda revelou um ritual antes dos jogos.

“Então, quando estou prestes a entrar em campo e olho a imagem delas, isso me contagia muito, eu sei que preciso dar meu algo a mais por elas também. Poderia citar mais pessoas que me ajudaram muito, mas elas são os pilares disso”, reforçou o defensor.

No caso de Jaderson, a importância da caneleira foi ampliada justamente pela origem do equipamento: foi um presente da própria mãe. Em fevereiro, em entrevista para O Liberal , o polivalente azulino já havia falado sobre o peso e a importância dela em sua vida.

“Hoje meu maior sonho é dar alegria às minhas irmãs e ser exemplo para elas, assim como minha mãe foi. Ela foi importante na minha vida, na minha formação pessoal e como atleta. Ela foi mãe e pai para mim. Foi sempre exemplo e sempre se esforçou para dar o melhor para a gente. Se hoje estou aqui e fazendo o que amo é tudo a ela”, contou, na época.

VEJA MAIS

Agora, em novo contato com a reportagem, Jaderson deixou claro porque comemora gols beijando as próprias caneleiras. Além da mãe, Dona Shirley, que faleceu em agosto do ano passado, também estão representadas as irmãs, Kessilyn e Lavinia.

“A caneleira que uso foi a minha mãe que me deu. Desde então uso ela em todos os jogos. Desde que ganhei, nunca mais tirei durante os jogos e comecei a comemorar dessa maneira, sempre mostrando ela quando faço gol. Antes dos jogos, no vestiário, pego ela e fico olhando, buscando minhas forças nelas, pois elas são muitos importantes pra mim e entro em campo por elas”, concluiu o camisa 22.