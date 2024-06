Bruno Bispo escancara descontentamento em crise no Remo: ‘cansado de pedir desculpa pra torcida’

Os jogadores do Remo tem seguido o mesmo roteiro após cada derrota na Série C. Depois da partida, algum atleta do elenco costuma dar uma entrevista coletiva pedindo desculpas pela má atuação e solicitando o apoio da torcida no compromisso seguinte. No entanto, o zagueiro Bruno Bispo resolveu abrir o verbo e escancarar os detalhes do desempenho ruim do Leão. Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira (27), o defensor disse que está cansado pedir ao Fenômeno Azul um voto de confiança.

"Na derrota pro ABC-RN a gente entrou muito desligado. No segundo tempo a gente reagiu e conseguimos implementar um pouco do que fizemos nas outras partidas, mas não foi o suficiente. Claro que é importante pra gente que a torcida venha aqui nos apoiar no próximo jogo em casa, mas a gente tá cansado de ficar pedindo desculpas pro torcedor. Vai ser só com eles que vamos conseguir se classificar, mas precisamos reagir logo, porque não temos mais gordura pra queimar", disse.

VEJA MAIS

Apesar disso, o zagueiro diz que ainda acredita numa reação nas rodadas finais que garanta uma vaga na próxima fase da Série C. Segundo ele, o Leão tem jogadores de qualidade suficiente para somar mais 20 pontos nas nove partidas restantes da fase classificatória da Terceirona.

"Nossa fé continua a mesmo. Nosso pensamento é conseguir os pontos necessários para entrar no G-8 e não sair mais de lá. Temos um bom time e já mostramos na competição que a gente pode fazer mais. Sabemos que não tem jogo fácil nessa Série C, mas não podemos mais perder pontos, sobretudo dentro de casa. Temos que entender o momento que estamos vivendo", finalizou.

A próxima partida do Remo na Série C será neste sábado (29), às 19h30, diante do Ferroviário-CE, no Baenão, pela 11ª rodada. Atualmente, o Leão é o 12ª colocado com 10 pontos, seis atrás do Londrina, primeiro time dentro do G-8. O duelo contra o Ferrão terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.