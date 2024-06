Amazon Cup reúne categoria de base com jogos da dupla Re-Pa e outros times nacionais

Em julho, mais de dois mil atletas de base devem se reunir para a disputa do Amazon Cup, a maior competição de base da região norte. O evento, que já começa na próxima quinta-feira (04/6), no CT do Castanhal, vai reunir diversas promessas do futebol brasileiro que irão disputar mais de 150 jogos das categorias sub-10 ao sub-16.

Esta é a segunda edição do evento, que deve ter a participação de grandes clubes regionais, como Remo e Paysandu, e nacionais, como Fluminense, Santos e Botafogo.

Para o organizador da competição, Alex Góes, a realização da segunda edição é uma conquista, turbinada pela participação dos grandes clubes de futebol que aceitaram participar do evento.

“Tudo o que aconteceu de bom no ano passado trouxe a necessidade de apresentar algo diferente para essa edição. Daí que veio a ideia de visitar os clubes, para mostrar o projeto para eles e trazer alguns para esse ano. Três aceitaram o projeto:Botafogo, Fluminense e Santos”, disse.

Segundo Góes, a competição, além de dar oportunidade para os jogadores de base em campo, também é uma grande vitrine para grandes clubes. A expectativa é que olheiros de times como Flamengo, Vasco, Grêmio e RedBull Bragantino, estejam presentes para ver o potencial dos garotos.

“Em 2023, foram 60 equipes, sendo quatro de Macapá, teve time de Parauapebas, Marabá, Paragominas e Belém. E, através dos observadores, mais de 30 atletas foram selecionados para fazer avaliação dentro de outros clubes, como Internacional, Fluminense e Bahia”, finalizou.