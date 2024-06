Paysandu anuncia retorno de ex-gerente de futebol para coordenar categorias de base e feminino

O Paysandu anunciou, nesta quarta-feira (12) o retorno de Éder Delarice, que atuou como gerente de futebol do clube entre 2019 e 2020. Desta vez, o profissional assume o cargo de diretor das equipes de base e feminina. O novo gestor desembarcou em Belém há cinco dias e já iniciou suas atividades no Estádio da Curuzu.

Formado em Educação Física, Éder Delarice é natural de Sertãozinho (SP) e tem uma carreira diversificada no futebol, incluindo experiências como jogador, auxiliar-técnico, gerente e executivo. Na apresentação no clube, ele falou sobre os deveres da nova função.

“Primeiramente, quero agradecer ao presidente Mauricio [Ettinger] pelo convite e dizer que estou muito feliz por voltar a esse clube. É muito bom voltar e ver o quanto o Paysandu evoluiu de cinco anos para cá. Naquela época, a estrutura já era boa, mas agora melhorou ainda mais. Com a entrega da primeira parte do CT, sem dúvida, a tendência é que possamos oferecer as melhores condições de trabalho para esses jovens atletas da base e do feminino”, declarou Delarice.

Durante sua primeira passagem pelo clube, em 2020, Delarice foi peça chave nas negociações entre Paysandu e Porto-PE para a aquisição dos direitos econômicos do atleta Marlon, que posteriormente foi vendido na maior transação financeira da história do clube.

As categorias de base masculina do Paysandu incluem as equipes sub-15, sub-17 e sub-20. No futebol feminino, além do time principal, há também a equipe sub-20. As competições estaduais terão início no segundo semestre.

Recentemente, o time feminino do Paysandu conquistou o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe sub-20 estreou na Copa Pará da categoria, competição que o sub-20 masculino também disputa.