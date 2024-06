Lembra dele? Paysandu pode reencontrar meia 'xodó' da torcida contra Ituano na Série B

O Paysandu perdeu para o Sport-PE jogando fora de casa e se reaproximou da zona de rebaixamento da Série B. A equipe bicolor busca a reabilitação na competição no próximo sábado (15), fora de casa, diante do Ituano-SP, às 18h. A partida pode marcar o reencontro do Papão com o meia José Aldo, “xodó” da torcida, que deixou o clube em 2022. Além de Aldo mais dois jogadores que passaram por Belém, também fazem parte do elenco da equipe paulista.

A equipe alviceleste terá pela frente um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. O Paysandu está 16ª colocação, com 8 pontos e fora do temido Z-4, já o Ituano é o 18º colocado, com 6 pontos conquistados. Isso faz a partida ter um peso ainda maior, já que é o famoso “jogo de 6 pontos”. E nesse confronto pode marcar o reencontro do meio-campista José Aldo com o Paysandu, seu antigo clube.

Aldo está com 25 anos e ganhou visibilidade com o Paysandu, clube que defendeu nas temporadas de 2021 e 2022. Ao todo, José Aldo realizou 50 partidas com a camisa do Papão, marcou cinco gols e conquistou o título da Copa Verde em 2022. No Ituano desde o ano passado, José Aldo esteve em campo em 53 jogos nessas duas temporadas e não marcou gols. Neste ano participou de 13 partidas pelo Galo, cinco delas nesta Série B.

Mais conhecidos da torcida paraense

Além de José Aldo, outro jogador que defendeu o Paysandu e também o Remo, faz parte do elenco do Ituano. O atacante Bruno Alves, de 31 anos, defende o Galo nesta Série B. O atleta esteve no Paysandu no ano passado e fez parte da campanha do acesso à Série B do Brasileirão. Ao todo foram 34 partidas com a camisa do Papão e quatro gols marcados. Bruno Alves também defendeu o Remo, em 2022. Pelo Leão o jogador realizou 32 jogos, marcou sete gols e foi campeão paraense.

Fechando o trio de atletas que já atuaram em Belém está o atacante Salatiel. O jogador de 31 anos defendeu o Remo na temporada de 2020, com 13 jogos disputados e cinco gols marcados. Pelo Leão, Salatiel conquistou o acesso à Série B inclusive marcou o gol que deu o acesso ao Remo contra o Paysandu, na vitória azulina por 1 a 0.

Ituano e Paysandu duelam no sábado (15), às 18h, no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu (SP), em jogo válido pela 10ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.