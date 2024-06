Em nove rodadas, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; veja números

O Paysandu perdeu a chance de emplacar a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Sport-PE, a equipe bicolor não fez um bom jogo e acabou perdendo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (10), na Arena Pernambuco. Com isso, o Papão segue com apenas um triunfo e amarga o terceiro ataque menos eficiente da competição.

Em nove rodadas, o Paysandu marcou apenas seis gols, tendo uma média de 0,66 marcações por partida. No ranking dos piores ataques, o Papão divide a posição com o Operário-PR e fica atrás somente do Botafogo-SP, que tem um jogo a menos, e do Guarani–SP, ambos com quatro gols cada, segundo dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O principal atacante do Bicola na Segundona tem sido o venezuelano Esli García. O jogador marcou quatro dos seis gols bicolores na disputa, o que o colocou na lista dos artilheiros da Série B. Já os outros dois foram convertidos pelo artilheiro Nicolas e por Val Soares.

A derrota para o Sport-PE deixou a situação do Paysandu um pouco mais delicada na Série B. O clube precisava de uma vitória para ficar na 14º colocação.

No entanto, com a derrota, o time bicolor estacionou na 16º posição da tabela e está na porta da zona de rebaixamento. Até o momento, o Paysandu tem apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas no campeonato, e soma oito pontos.

A próxima partida do Bicola será contra o Ituano-SP, no sábado (15), no estádio Novelli Junior, em Itu. O time paulista está 18º colocação e tenta fugir do Z-4.