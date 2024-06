Nicolas reconhece baixo desempenho do Paysandu e já mira Ituano-SP: 'Não temos tempo a lamentar'

Com dois tempos distintos, o Paysandu foi derrotado em Recife-PE para o Sport por 1 a 0. Se na primeira etapa o Papão foi dominado pelo time pernambucano, a equipe bicolor evoluiu no segundo tempo, tomou contas das ações, mas também abriu espaço e no contra-ataque, não teve jeito, a equipe rubro-negra matou a partida com um gol marcado pelo volante uruguaio Fabricio Dominguez.

Na entrevista pós-jogo, ainda na beira do gramado, o atacante Nicolas reconheceu que o Paysandu não colocou em prática aquilo que está no roteiro. “Acho que a gente não conseguiu desempenhar o que a gente queria, o que planejamos. Nós tínhamos uma estratégia e não conseguimos colocar em prática. A equipe do Sport também não foi muito além daquilo que o jogo propôs, acho que tiveram duas situações durante o segundo tempo inteiro e tiveram a competência de matar no momento certo”, afirmou.

O artilheiro bicolor na temporada, com 18 gols, ressaltou que o momento agora é de virar a chave e não repetir a performance ruim na próxima rodada. “É trabalhar para o próximo jogo, não temos tempo a lamentar, a Série B é muito longa e muito difícil. No sábado já tem um jogo muito complicado fora de casa mais uma vez e esperamos que a gente não tenha o mesmo desempenho”, enfatizou Nicolas.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Papão agora está na 16ª posição com oito pontos e apesar da derrota, o Lobo não corre risco de voltar para a zona de rebaixamento.

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada, que será a 10ª, o Paysandu encara o Ituano-SP fora de casa. A partida, que será um confronto direto com um time que está no Z4, acontecerá no sábado (15), às 18h, no Estádio Novelli Júnior e terá transmissão da Rádio Liberal, além de cobertura lance a lance de Oliberal.com.