Paysandu perde para o Sport e se mantém colado ao Z4 da Série B

O Paysandu que enfrentou o Sport não foi a sombra do time que derrotou o América na oitava rodada da Série B. Contra o time pernambucano, o Papão apresentou um futebol um tanto insosso, propenso ao domínio adversário na maior parte dos 90 minutos. Assim, o time acabou derrotado por 1 a 0, em um belo gol marcado por Fabrício Domínguez, no gramado da Arena Pernambuco. O resultado manteve o time na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com oito pontos.

No início do confronto, o Sport demonstrou clara superioridade sobre o Paysandu, tanto na intensidade quanto no volume de jogo. Adotando uma postura mais ofensiva e acelerada, o Leão conseguiu gerar as principais oportunidades de gol no primeiro tempo, contabilizando 11 finalizações contra apenas duas do Papão.

Com uma atuação inspirada de Lucas Lima, que distribuiu bem o jogo, o time rubro-negro criou diversas chances com Alan Ruiz, Felipe, Pedro Lima e Dalbert. Nos minutos finais, o Sport aumentou a pressão e acertou a trave adversária em uma cabeçada de Pedro Vilhena. O Paysandu, por outro lado, teve apenas uma chance significativa aos 28 minutos, quando João Vieira finalizou após uma boa jogada de Esli Garcia pela esquerda, mas o goleiro estava bem posicionado e fez a defesa.

As duas equipes ainda sofreram uma baixa significativa. Do lado do Sport, Romarinho deixou o gramado após uma pancada sofrida aos 28 minutos. Praticamente em seguida foi a vez de Edinho sofrer um baque em jogada dividida, sendo substituído em seguida. No lugar dele, o técnico Hélio dos Anjos escalou Ruan Ribeiro, mantendo o ataque com três homens.

2º Tempo

Nos últimos 45 minutos, o Paysandu conseguiu reverter o panorama tático, tirando o controle do Sport após alguns ajustes na marcação. Assim, o time passou a dividir mais a posse de bola, saindo mais ao ataque. Na tentativa de reverter o panorama, o técnico Mariano Soso tirou o lateral Pedro Lima e colocou o atacante Vinícius Faria. No bicolor, Hélio promoveu algumas mudanças. Entraram Vinícius Leite e Crystopher nos respectivos lugares de Esli Garcia e Leandro Vilela.

A partir dos 20, o Sport voltou a incomodar a defesa bicolor. Aos 24, o Leão Pernambucano criou com grande bola de Zé Roberto para Pedro Vilhena. O meia entrou na área e bateu buscando o canto. A bola passou muito perto, assustando Matheus Nogueira. Não tardou muito para que a ofensividade desse resultado. Pouco tempo depois, através de uma bela triangulação, Zé Roberto tocou de letra para Fabrício Domínguez sair na cara do gol, tendo apenas o trabalho de tocar na saída do goleiro, abrindo o marcador.

Com a derrota se materializando, Hélio dos Anjos, enfim, mandou todo mundo para o ataque, disposto a arrumar ao menos um empate, mas a situação que já estava ruim ficou pior, com alguns arremates equivocados e pouca efetividade nas conclusões. Assim, a partida foi encerrada e o Papão derrotado. Na próxima rodada, os bicolores enfrentam o Ituano, no estádio Novelli Júnior. Já o Sport, que ascendeu à 5ª posição, com 15 pontos, vai receber o Mirassol em casa.

Ficha Técnica

Data: 10/06/2024

Hora: 21h30

Local: Arena Pernambuco, Recife

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA/MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Cartões Amarelos: Lucas Lima, Luciano Castán, Fabrício Domínguez, Chico, Felipe (Sport) Juninho, Esli, Wanderson, Ruan Ribeiro (Paysandu)

Sport: Caíque França; Pedro Lima (Vinícius Faria), Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert (Chico); Felipe, Fabrício Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima (Fábio Matheus), Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Romarinho (Pedro Vilhena).

Técnico: Mariano Soso

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira (Gabriel Santos), Leandro Vilela e Juninho (Robinho); Edinho (Ruan Ribeiro), Esli García (Vinícius Leite) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos