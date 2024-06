Após derrota para o Sport, Hélio dos Anjos critica atuação do Paysandu: 'Nosso pior jogo'

"É o tipo de jogo que você perde para você mesmo". Foi assim que Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu, definiu a partida entre o Papão e Sport-PE, que ocorreu na noite da última segunda-feira (10), na Arena Pernambuco. A equipe bicolor perdeu o jogo por 1 a 0 e esfriou uma reação na Série B do Brasileirão. Ao final do duelo, o técnico do Bicola criticou bastante a atuação do time e disse que foi o pior desempenho do clube, até o momento, no campeonato.

"Eu não gostei. Eles [jogadores] já sabem disso. Na minha visão, é aquele jogo que você perde para você mesmo. Com [respeito a] todas as qualidades que o adversário tem, não vimos um adversário com tanta qualidade. Mas, acima de tudo, o nosso jogo foi muito ruim e para mim foi o nosso pior jogo dentro da competição", declarou Hélio dos Anjos.

No duelo, o Sport foi melhor em campo que o Paysandu em alguns momentos do jogo. Enquanto a equipe rubro-negra tentava chegar com mais força, o Papão pecava com a falta de criação e marcação. Ainda na coletiva, Hélio dos Anjos afirmou que o jogo foi bem abaixo do que o time pode entregar e criticou a falta de concepção de jogo.

"Eu não aceitei de forma alguma a atuação da minha equipe durante todo o tempo de jogo. Em momento algum, nós fizemos uma imposição, o que é uma característica da nossa equipe, a identidade de jogo que nós temos. O adversário conseguiu um gol, na única bola que chutou no nosso gol, mas, mesmo assim, nós não tivemos nenhuma concepção de jogo ofensivo e as beiradas de campo não funcionou, por dentro a bola não chegava, alguns jogadores [estavam] um pouco abaixo tecnicamente", analisou o treinador.

Com o resultado, o Paysandu segue na parte de baixo da tabela. O Bicola tem apenas oito pontos no campeonato e está na 16º posição da tabela.

Após o título da Copa Verde, houve uma expectativa de que o clube fosse deslanchar na Segundona. E o time até venceu a primeira na Série B, em cima do América-MG, por 2 a 0, contudo, não conseguiu dar sequência contra o Sport.

Agora, Hélio dos Anjos tem até o próximo sábado (15) para consertar as falhas e preparar o time para encarar o Ituano-SP, 18º colocado no campeonato. O Bicola precisa vencer a partida para não entrar na zona de rebaixamento.