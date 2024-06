Livre de bloqueios! Paysandu consegue Certidões Negativas e não possui dívidas tributárias

A diretoria do Paysandu anunciou nesta segunda-feira (10) que o clube obteve as Certidões Negativas de Débitos, documento que a agremiação almejava desde a temporada de 2018. As certidões foram emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), além do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com isso o Papão confirma que não existem dívidas fiscais e tributária.

Com as Certidões Negativas de Débito, o Paysandu não possui pendências fiscais, tributárias e também processuais. Com isso, o Paysandu está regular junto à Sefa e também ao INSS. O presidente do papão, Maurício Ettinger, afirmou ainda que mais duas Certidões Negativas serão recebidas com o clube e que isso possibilita a utilização de recursos que antes estavam bloqueados.

“Essas certidões nos permitem ter acesso a recursos públicos. Na próxima semana, nós também devemos receber mais duas certidões, uma é referente ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e outra de impostos municipais”, disse Ettinger em entrevista ao site oficial do Paysandu.

Em nota, o clube informou que reafirma o comprometimento em sanar dívidas e cumprir suas obrigações nas esferas fiscais, tributárias e trabalhistas: “A emissão dos documentos reafirma o compromisso da direção bicolor em quitar todas as dívidas em aberto do clube, bem como a regularização e o cumprimento em dia de suas obrigações fiscais, tributarias e trabalhistas”.