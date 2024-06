Para alavancar campanha na Série B, Paysandu vai até Recife encarar o Sport

O Paysandu vai até São Lourenço da Mata, na Grande Recife, enfrentar o Sport. Os dois times se enfrentam pela 9ª rodada da Série B. Em jogo, os donos da casa esperam engrenar na disputa pelo G4, enquanto o Paysandu, atual 16º colocado, com oito pontos, quer manter a boa fase que já dura quatro partidas, embalados pela conquista da Copa Verde e a primeira vitória na competição contra o América-MG, na rodada anterior. O duelo está marcado para às 21h30.

A expectativa é de que o time bicolor tenha pelo menos uma mudança na escalação. Wesley Fraga foi substituído contra o América-MG após sofrer uma pancada na cabeça. De acordo com informações recentes, o departamento médico bicolor orientou que a comissão técnica não relacione o atleta. Nesse sentido, Leandro Vilela poded vir a ocupar a vaga, mas existe também a concorrência de Val Soares, que substituiu Fraga e abriu o placar na vitória por 2 a 0 frente ao América-MG.

Outra possível mudança está na defesa. Quintana está de volta após cumprir suspensão, porém Wanderson foi regular nos jogos mais recentes. Embora ainda esteja figurando nas zonas mais baixas da tabela classificatória, o Paysandu vive um momento positivo, após conquistar o quarto título da Copa Verde e, em seguida, vencer a primeira na Série B diante do América-MG. Além disso, a defesa bicolor tem estado atenta aos adversários e segue sem tomar gols nos últimos quatro jogos.

O Sport enfrenta um momento decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três jogos, o Leão da Ilha encara o Paysandu em um confronto que pode definir o futuro do técnico Mariano Soso no comando da equipe. O rubro negro pernambucano se encontra na sétima colocação da Série B, com 12 pontos somados e um jogo a menos. Nos últimos dias, o treinador esboçou o time titular com algumas variações, já que possui três retornos, três desfalques e uma dúvida.

O meia Alan Ruiz e o atacante Zé Roberto voltam a ficar à disposição após estarem suspensos contra o Goiás. O volante Felipe não enfrentou o Goiás na rodada anterior e também está liberado. Já os desfalques são o lateral-direito Pedro Lima, que está com a Seleção sub-20; lateral-esquerdo Felipinho, machucado em partida contra o Atlético-MG, e o meia Tití Ortíz, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. A dúvida é quanto a entrada do atacante Barletta, que sofreu uma pancada no joelho em um treino antes do jogo contra o Goiás, vem em tratamento desde o final de semana e deve seguir como dúvida até horas antes do jogo.

Para se apegar a alguma esperança, o Sport olha para o histórico favorável em jogos contra o Paysandu em solo pernambucano. Desde 2012, o Leão não perde para o Papão como mandante. Agora, voltando à realidade, o Leão da Ilha tem atualmente três jogadores com dois cartões amarelos no elenco: os atacantes Gustavo Coutinho e Zé Roberto, e o volante Felipe. O técnico Mariano Soso também está na lista dos pendurados e terá que se conter para não ficar de fora da próxima partida contra o Mirassol, no dia 16 de junho.

Ficha Técnica

Data: 10/06/2024

Hora: 21h30

Local: Arena Pernambuco, Recife

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA/MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Sport: Caíque França; Fabrício Domínguez, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert; Felipe, Fábio Matheus e Lucas Lima; Gustavo Coutinho, Barletta (Vinícius Faria) e Romarinho.

Técnico: Mariano Soso

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson (Quintana), Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Val Soares) e Juninho; Edinho, Esli García e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos