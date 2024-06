Paysandu tem quatro jogadores no time da oitava rodada da Série B; veja

O perfil oficial da Série B no Instagram divulgou a seleção dos melhores jogadores da oitava rodada. Quatro atletas bicolores apareceram na lista. A equipe, inclusive, foi a que mais teve representantes na onzena, tudo isso após a bela vitória bicolor sobre o América-MG, na última terça-feira (4), por 2 a 0, na Curuzu.

A vitória bicolor sobre o América foi o principal motivo para a escolha dos jogadores. Na formação final aparece o lateral-direito Edílson, o volante João Vieira, o meia Val Soares e o atacante Esli Garcia. O restante da formação é composto pelo goleiro Tadeu, do Goiás, os zagueiros David Braz, também do Goiás, e João Costa, do Botafogo-SP; na lateral-esquerda aparece Luiz Henrique, também do Goiás; o segundo volante é Jean Irmer, do Ceará; já o meio foi povoado por Danielzinho, do Mirassol, enquanto a outra vaga do ataque ficou para Douglas Baggio, do Botafogo-SP.

Depois do Papão, o Goiás foi o time com mais jogadores na seleção da rodada, cedendo três atletas. O Botafogo-SP vem em seguida com dois. Já o melhor técnico da rodada foi Gilmar Dal Pozzo, do Avaí. Ceará e Mirassol cederam um atleta cada.

A seleção da rodada é feita ao final dos jogos e compartilhada no perfil oficial da Série B nas redes sociais. Apesar de ter fornecido quatro jogadores para o time dos melhores da rodada, o Paysandu conseguiu apenas a primeira vitória na competição ao derrotar a equipe mineira, que era, até então, a única invicta da Série B. Atualmente, o Paysandu é o 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento, com oito pontos em oito partidas. Nesta segunda-feira (10) o time enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, em Recife.