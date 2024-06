Após a primeira vitória na Série B, Paysandu retorna aos treinos de olho no Sport Recife

Oito rodadas após o início da Série B, o Paysandu, enfim, comemorou a primeira conquista de três pontos, o suficiente para o time subir quatro posições na tabela, ocupando agora o 16º lugar. Após a vitória sobre o América-MG por 2 a 0, os bicolores tiraram a quarta-feira de folga geral e retomam nesta quinta a programação com vista ao próximo jogo, marcado para a segunda-feira (10), contra a equipe do Sport Recife.

Aliás, o próximo adversário é um velho conhecido, Paysandu e Sport já se enfrentaram em 19 oportunidades, com 10 vitórias para o Leão, cinco empates e quatro triunfos para os bicolores. A última vez em que os times cruzaram caminho foi há 10 anos, pela Copa do Brasil. Na ocasião, válida pela segunda fase do torneio, o Paysandu venceu por 2 a 1 a ida, com gol de Yago Pikachu, e perdeu a volta por 3 a 2, valendo, conforme o antigo critério, o número de gols fora de casa. Assim, o Paysandu seguiu na competição e o Sport foi para casa.

Passada uma década, os times têm um encontro marcado na Série B, onde o pernambucano soma melhor campanha, ocupando hoje a sétima posição, com 12 pontos e quatro vitórias, contra apenas uma do Papão da Amazônia, que tem oito e uma vitória. O duelo será disputado na Arena Pernambuco, a partir das 21h30.

Para este confronto, o técnico Hélio dos Anjos não terá muitos problemas na escalação do time, já que todos os jogadores estão disponíveis, inclusive o zagueiro Quintana, que volta de suspensão. O lateral-esquerdo Kevyn é o único que corre risco de suspensão, estando até o momento com dois cartões amarelos.

Um possível problema talvez seja na cabeça de área, com a indefinição sobre o volante Wesley Fraga. Aos 36 minutos da primeira etapa, Alê (do América) e Wesley subiram para disputar uma bola. Contudo, os dois se chocaram no alto e caíram já sentindo a lesão. A situação de Alê foi um pouco mais grave. O jogador deixou o gramado sangrando, mas Wesley também sofreu danos e foi diagnosticado com uma concussão.