Paysandu vai percorrer 13 mil km em sequência de jogos fora de casa na Série B; veja distâncias

O Paysandu conquistou a primeira vitória na Série B na última quinta-feira (4), sobre o América-MG, por 2 a 0, na Curuzu. No entanto, para continuar subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Papão terá a Fiel Bicolor, principal combustível da equipe neste início de torneio, mais distante. O motivo: a tabela da Segunda Divisão, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo a entidade, o Papão fará três dos próximos quatro jogos pela competição fora de casa.

O próximo desafio bicolor, inclusive, será longe de Belém. Na segunda-feira (10), às 21h30, o Paysandu viaja ao Recife, onde encara o Sport-PE, na Arena Pernambuco, pela oitava rodada. A preparação do time bicolor para o duelo começa nesta quinta-feira (6), com treino no estádio da Curuzu.

A viagem ao Recife deve ser, em termos de quilometragem, a mais curta do Paysandu na sequência que se aproxima. Para ir e voltar da capital de Pernambuco, o Papão deve percorrer cerca de 3.300 km. O valor, no entanto, é inferior as demais travessias do Papão no período. Os trajetos até Itu (SP), pela 10ª rodada, e Chapecó (SC), pela 12ª, são de 4.800 km e 5.700 km, respectivamente.

Em resumo, o Paysandu deve percorrer, somente nos próximos dez dias, 13.800 km em viagens para jogar a Série B. O trajeto equivale à distância entre Belém e Nova Délhi, capital da Índia. Portanto, o Papão vai "simular" uma viagem à Ásia nos próximos dias.

Próximos jogos do Paysandu na Série B

Sport-PE x Paysandu - 10 de junho - 21h30 - Arena Pernambuco

Ituano-SP x Paysandu - 15 de junho - 18h - Novelli Júnior

Paysandu x CRB-AL - 18 de junho - 21h30 - Curuzu

Chapecoense-SC x Paysandu - 23 de junho - 16h - Arena Condá

Tabela

Com a vitória sobre o América-MG, o Paysandu respirou na classificação e saiu da zona de rebaixamento. Agora com 8 pontos conquistados em oito partidas, o Papão está na 16ª colocação. No entanto, o time alviceleste acompanha a movimentação no Z-4 pelo retrovisor, já que o Botafogo-SP, o primeiro entre os prováveis rebaixados, tem 7 pontos. A distância para o G-4, porém, é grande: 7 pontos para o Mirassol-SP.